Roze keert terug op F1-grid: BWT nieuwe titelsponsor Alpine

BWT stapte in 2017 in de Formule 1 bij het team van Force India, dat tegenwoordig Aston Martin heet. De intensieve samenwerking zorgde ervoor dat de renstal tot en met 2020 met een roze livery op de F1-startgrid verscheen. Afgelopen seizoen werd het team overgenomen door Aston Martin, maar ondanks het verdwijnen van de volledig roze wagen bleef BWT de renstal trouw. Speculaties over een overstap naar Alpine voor komend seizoen deden al even de ronde. Inmiddels hebben beide partijen de nieuwe samenwerking officieel aangekondigd. Het betreft een 'strategische en meerjarige samenwerking' en de renstal krijgt met BWT Alpine F1 Team per direct een nieuwe naam.

"We zijn blij te kunnen aankondigen dat BWT de komende jaren titelsponsor wordt van het Alpine F1 Team", aldus Cédric Journel, vice-president marketing en sales bij Alpine. "De agenda's van beide partijen op het gebied van duurzaamheid liggen volledig op één lijn. We zijn blij dat we onze krachten bundelen om veel mensen te overtuigen plastic afval te verminderen. Tegelijkertijd steunen we BWT in de strijd tegen de oneerlijke verdeling van schoon en gezond drinkwater."

Ook BWT is in zijn nopjes met een nieuwe stap in de koningsklasse van de autosport. "Met onze unieke en gepatenteerde technologieën op het gebied van waterbehandeling en de wereldwijde aanhang van Alpine kunnen we helpen om de wereld te veranderen", zegt het waterbedrijf. "De eerste stap is het creëren Bottle Free Zones in de fabrieken van Alpine en op race-evenementen. Daarnaast investeert BWT al meer dan twee decennia in de ontwikkeling van membranen voor de toekomstige waterstofeconomie. Samen met onze nieuwe partners zullen we bijdragen tot het emissievrij racen en duurzame brandstofcel-elektrische mobiliteit."

Flinke wijzigingen bij Alpine

De afgelopen tijd is er op personeelsgebied het een en ander veranderd bij Alpine. Alain Prost nam afscheid als adviseur bij Alpine, al was de Fransman niet te spreken over de manier waarop Alpine zijn vertrek bekendmaakte, en ook 'Executive director' Marcel Budkowski legde zijn taken neer. Dit laatste heeft speculaties op gang gebracht over het eventueel aantrekken van Otmar Szafnauer als nieuwe teambaas, maar daar heeft Alpine nog niets over gemeld. Begin januari legde Szafnauer zijn rol als teambaas bij Aston Martin neer.