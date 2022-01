Prost reageert op vertrek bij Alpine: "Getuigt van geen respect"

Prost ging in 2015 aan de slag bij Renault als consultant en ambassadeur. Vanaf juli 2019 werd dit omgezet in een rol als non-executive director. Onlangs werd bekend dat zijn jaarcontract niet wordt verlengd en zijn werkzaamheden dus geen vervolg krijgen in 2022. Het vertrek van Prost is onderdeel van de herstructurering van het management bij Alpine. De Fransman zelf zegt dat het anders ligt en meldt op zijn Instagram wel degelijk een aanbod van het team te hebben gehad. Tevens is de voormalig Renault-coureur niet blij met hoe het nieuws naar buiten is gebracht.

Er is sprake van jaloezie Alain Prost

"Ik ben zeer teleurgesteld over hoe dit bekend is gemaakt. We hadden afgesproken het samen naar buiten te brengen met Alpine. Dit getuigt van geen respect", aldus Prost op zijn Instagram. "Ik heb het aanbod dat ze mij deden in Abu Dhabi voor het 2022-seizoen afgewezen vanwege een persoonlijke relatie. En ik had gelijk. Voor iedereen in Enstone en Viry: ik ga jullie missen."

Volgens de Franse krant L'Equipe doelt Prost op zijn werkrelatie met Alpine CEO Laurent Rossi. De oud-wereldkampioen zou het voorbije Formule 1-seizoen als "storend" hebben ervaren en werd naar eigen zeggen ook niet veel meer betrokken bij beslissingen binnen het team.

"Ik kan het accepteren dat bepaalde dingen in de Formule 1 veranderen, maar voor mij werd het nu te ingewikkeld. Bij beslissingen werd ik weinig betrokken, waardoor ik er zelf ook niet meer achter stond. Mijn ideeën moest ik echter wel blijven melden. Er was sprake van jaloezie", zegt Prost in de Franse sportkrant. Het contact met Rossi zou erg stroef zijn verlopen. "Hij wil voornamelijk alleen werken. Onlangs liet hij zelfs weten dat ik hem geen advies meer hoefde te geven. Dit vertelde hij in Qatar, maar vervolgens bood hij mij in Abu Dhabi nog wel een contract aan. Dat aanbod heb ik naast mij neergelegd. Ik geloof nog steeds in het project bij Alpine, maar nu worden er wel heel veel mensen de deur gewezen. Rossi wil alles in eigen hand houden."

Ook werd onlangs het vertrek van executive director Marcin Budkowski aangekondigd. Dit zou de weg kunnen vrijmaken voor Otmar Szafnauer, die onlangs zijn taken als teambaas bij Aston Martin moest neerleggen. Zijn aankondiging bij de formatie uit Enstone lijkt aanstaande.