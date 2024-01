Alpine slingert als eerste team F1-krachtbron 2024 aan

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij en dat is ook te merken aan de activiteit bij de diverse teams. Na een korte verplichte sluiting van de fabriek zijn de renstallen alweer aan de slag gegaan met de voorbereidingen op het seizoen 2024. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de bolides, die allemaal op tijd gereed moeten zijn voor de wintertest in Bahrein. Die vindt plaats tussen 21 en 23 februari. In de aanloop naar die test willen de teams diverse mijlpalen bereiken, zoals het voor het eerst opstarten van de krachtbron, het doorstaan van de diverse crashtests en natuurlijk de teampresentaties.

Voor Alpine F1 geldt dat er nog geen datum is gepland voor de onthulling van het nieuwe strijdwapen van Esteban Ocon en Pierre Gasly, die hoogstwaarschijnlijk de naam A524 gaat dragen. Wel kan de Franse formatie een ander vakje op de checklist afvinken, want in de fabriek in Enstone is de Renault-krachtbron van de nieuwe bolide voor het eerst aangezwengeld. Een behoorlijk aantal medewerkers meldde zich in de zaal waar de auto's worden geassembleerd om dat bijzondere moment te aanschouwen. Alpine deelde de beelden van het opstarten van de power unit vervolgens via sociale media.

Alpine staat voor een belangrijk 2024, waarin het terug wil slaan na een tegenvallend 2023. Ocon en Gasly stonden weliswaar allebei een keer op het podium, maar in het kampioenschap voor constructeurs ging de renstal achteruit om uiteindelijk als zesde te eindigen. Bovendien werd het afgelopen jaar gekenmerkt door veel personele veranderingen in het management. Teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane werden halverwege het seizoen aan de kant gezet, terwijl technisch directeur Pat Fry tegelijkertijd zijn biezen pakte en naar Williams vertrok. In een eerder stadium moest Alpine CEO Laurent Rossi het veld al ruimen, terwijl recent ook Davide Brivio is vertrokken.