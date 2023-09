AlphaTauri-documentaire in première: AT03 over de Venetiaanse kanalen

Direct vanaf het moment dat Toro Rosso op de grid stond was duidelijk wat het doel van de renstal is: Red Bull-juniors klaarstomen voor het grote werk bij het grote Red Bull Racing. Het heeft door de jaren heen zijn vruchten afgeworpen, coureurs als Max Verstappen en Sebastian Vettel hebben hun meters in het juniorteam gemaakt om later bij het moederteam meervoudig wereldkampioen te worden. Ook racewinnaars Daniel Ricciardo en Carlos Sainz zijn via dit team op de F1-grid beland en hebben hun sporen in de Formule 1 ruimschoots verdiend.

De première vond plaats in de beroemde Italiaanse stad Venetië en werd voor een select aantal genodigden vertoond. De film biedt naast een kijkje in de geschiedenis ook interessante beelden over de fabriek en hoe de dagelijkse gang van zaken gaat in de fabriek in Faenza. Deze inzichten worden aangevuld door interviews met sleutelfiguren uit de geschiedenis van het team, zoals teambaas Franz Tost. Ook worden er beelden getoond vanuit de windtunnel, waardoor we ook een deel te zien krijgen over hoe het in de windtunnel allemaal werkt. De film is geproduceerd door Digital Lighthouse, dat als mediapartner verbonden is aan AlphaTauri en wordt geregisseerd door Luca Curto.

Na de première zochten een aantal bekende namen van de Italiaanse renstal het water op. Zo voerden onder anderen coureur Yuki Tsunoda, CEO Peter Bayer, technisch directeur Jody Egginton en afzwaaiend teambaas Franz Tost op een boot door de Venetiaanse wateren. Op die boot kon ook de AT03 waarmee de renstal vorig jaar aan de start bewonderd worden. Na een kort vaartochtje stapten de mannen van de boot af en namen zij de tijd om handtekeningen te zetten en foto's te nemen.

In Nederland wordt het even afwachten wanneer de film bekeken kan worden. In eerste instantie is de deels Italiaans, deels Engelse film geproduceerd voor de Italiaanse tak van Sky.

AlphaTauri vaker met auto op het water

Het is niet de eerste keer dat we een auto van de Italiaanse renstal op het water zagen. Voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort voer Daniel Ricciardo met een Toro Rosso STR07 over de Amsterdamse grachten. Dat was ter promotie van het bekende veilingplatform CataWiki.