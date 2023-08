Al tijdens de eerste race van het 2012-seizoen scoorde Daniel Ricciardo met de Toro Rosso punten. Terugkijkend op die dag vertelt de Australiër dat die dag er heel anders uit had kunnen zien. "In de eerste ronde beschadigde ik de voorvleugel, waardoor ik dacht dat de race er al op zat", vertelt de negenvoudig Grand Prix-winnaar op het event. "Dat het tijdens de thuisrace zo goed ging, was fijn."

De Toro Rosso gaat binnenkort onder de hamer, maar ook enkele voorwerpen die Ricciardo in 2013 gebruikte worden geveild. Dat seizoen boekte de coureur goede resultaten, waardoor een jaar later promotie naar het grote Red Bull een feit was. Op de vraag of de Australiër dat jaar in een goede flow zat of dat het race per race bekeken moest worden, vertelt hij: "De realiteit is dat elke race weer vanaf nul begint, feitelijk gezien. De flow bestaat niet echt, maar op het gebied van vertrouwen en ritme is dat wel zo. Het is net zoals nu met Max [Verstappen]. Hij is nu echt één met de auto en heeft veel vertrouwen. Het lijkt bijna moeiteloos te gaan. In dat ritme krijg je een flow, maar dat mag je niet vanzelfsprekend nemen."

Vooruitblik Zandvoort

Tijdens het evenement wordt de Australische rijder gevraagd naar zijn visie op het circuit van Zandvoort, waar de eerstvolgende race afgewerkt gaat worden. "Het is een mentale baan, zeker gezien de banking en de snelheid", vertelt Ricciardo. "De baan is ook smal. Dat is niet alleen voor de race lastig, maar ook voor de kwalificatie, want het is zoeken naar ruimte met de auto's om je heen. Kwalificatie is een chaos. Dit weekend kan het ook nog gaan regenen, dat kan ook nog veel verwarring verzorgen."

Vorig jaar kon de uit Perth afkomstige coureur geen potten breken op het circuit. Destijds reed Ricciardo nog in een McLaren en werd slechts zeventiende. "Ik keek in ronde drie al op het bord en dacht 'dit wordt een lange race'. Dat hing ook van de positie waarin ik reed af. Als je op een goede plek rijdt, word je gemotiveerd en kan je zeventig ronden rijden. Als je achteraan rijdt dan is dat minder makkelijk."

Bekijk meer foto's van het gracht-avontuur van Daniel Ricciardo

