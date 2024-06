Na Miami, Imola en Monaco moesten Red Bull Racing en Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada weer alles op alles zetten om het maximale resultaat eruit te halen. In Miami en Monaco was dat geen zege, maar net als in Imola viel het op het Circuit Gilles Villeneuve wel op zijn plaats voor de Oostenrijkse renstal en de Nederlandse coureur. De volgende Grand Prix wordt weer op Europese bodem verreden, op het circuit van Barcelona. Volgens Allard Kalff moet Red Bull daar weer winnen, anders zou hij zich zorgen gaan maken. "Laat ik het zo zeggen, als het in Spanje spannend wordt, dan hebben ze bij Red Bull een probleem", vertelt de analist in het Viaplay-programma In de Slipstream.

Het karakter van het Spaanse parcours past beter bij de RB20. Er zijn minder hobbels en het aanvallen van de kerbstones levert niet veel tijd op. "Ik had appcontact met iemand die zei: 'Canada wordt nog spannend, maar Barcelona wordt weer als vanouds'", vertelt Kalff. "Ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. Als het in Spanje niet lukt, dan hebben ze een probleem. Dus in principe ga ik er vanuit dat het daar goed gaat."

Toch houdt Kalff wel enigszins een slag om de arm, zeker als het om Sergio Pérez gaat. De Mexicaan kent een paar teleurstellende races en moet op Spaanse bodem weer zien terug te slaan. Vooral in de kwalificatie zal de rijder het uit een ander vaatje moeten tappen na twee keer een exit in Q1: "In de kwalificatie is het op dit moment zo competitief, dat als je drie tienden mist, dan sta je er dus helemaal niet meer bij. Dat is een factor die ook in Barcelona, ook in Oostenrijk en ook op Silverstone mee gaat spelen." Kalff kijkt vooral uit naar de sessie in Oostenrijk. "Dat is een rondje van even zestig seconden. Dan zit het zo dicht bij elkaar. Dan moet je er staan", besluit hij.