De Formule 1 Grand Prix van Canada was zeventig rondes lang een groot spektakelstuk. Twee safety cars, toppers die het af lieten weten én een gevecht om de zege zorgden ervoor dat veel fans genoten van de race. Winnaar van de GP was Max Verstappen, die tot het uiterste moest gaan om de zege te bemachtigen. In gesprek met Motorsport.com stelt Rick Winkelman dat dit vaker zal gebeuren nu de concurrentie dichterbij Red Bull Racing komt. "Het is waar dat ze meer en meer onder druk komen te staan. Ze kunnen zich niet meer permitteren om te verslappen", aldus de autosportjournalist.

Het was best een verrassing dat Verstappen de snelste was, want voorafgaand aan het weekend stond hij niet bovenaan de favorietenlijstjes. Op vrijdag kwam daar ook nog eens een probleem met het Energy Recovery System bij, waardoor de Nederlander een groot deel van de tweede training aan zich voorbij moest laten gaan. Ondanks de zege was Verstappen dan ook kritisch op de gang van zaken binnen zijn team, iets wat Winkelman wel begrijpt. "De concurrentie komt dichterbij en er gaan wat dingetjes fout bij Red Bull. Daarom zien we ook dat Max zo aan het pushen is. Als coureur ben je immers een beetje de leider van het team. Zeker als je kijkt naar wie Max is als meervoudig wereldkampioen. Dan moet je ook de aanvoerder van het team zijn. En door dat soort uitspraken probeert hij iedereen scherp te houden." Een tactiek die volgens Winkelman zijn vruchten afwerpt: "Dat lukt ook, dat scherp houden. Want ja, ze winnen dus een heel complexe wedstrijd."

De overwinning werd Verstappen echter niet in de schoot geworpen. Delen van de race reed hij zelfs op P3. Winkelman ziet het samenspel tussen team en coureur als sleutel tot de zege in Canada. "Het is het bekende recept dat we al kennen van het succes van Red Bull Racing. Max zelf, [engineer] Gianpiero Lambiase, de strategie, de pitstops. Dat hele plaatje was eigenlijk perfect op orde", somt hij als redenen voor de overwinning op. Toch legt de Ziggo Sport-commentator de nadruk op de manier waarop Verstappen reed: "We zagen uiteindelijk toch de unieke klasse van Max."

