“We zijn voor een relatief goedkope upgrade gegaan, door een stukje van de achterkant van de achtervleugel te halen”, zegt Dave Robson, head of performance bij Williams, over het sterke optreden van Alexander Albon in België. “Dat heeft goed uitgepakt. We zitten nog steeds op een heel goed niveau qua efficiëntie op het gebied van drag. Wat denk ik ook heeft geholpen is dat er weinig wind stond, waardoor de auto zich goed en consistent gedroeg. Met minder downforce zijn we nog steeds consistent, dat is prettig. De coureurs weten dan tenminste wat ze ongeveer kunnen verwachten in een bocht. De efficiëntie is dus goed.”

Albon was in zijn snelste ronde in Q3 niet eens foutloos, anders had er nog meer ingezeten. Een combinatie van zijn snelste sectortijden zou hem de zevende tijd hebben opgeleverd, nog voor de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Dat zou dan P4 op de startopstelling zijn geworden, een evenaring van zijn beste gridpositie ooit. P4 bereikte hij in 2020 met Red Bull in Oostenrijk, Toscane, Turkije en Bahrein. De geboren Londenaar ligt echter niet wakker van zijn foutje en weet dat Q3 halen bijzonder is voor Williams.

“We kennen de zwakke punten van onze wagen”, vertelt Albon. “Deze worden op dit circuit iets meer gemaskeerd dan op andere banen. Dus in de komende race op Zandvoort wordt het niet zo leuk als deze week. We weten dat onze auto zich goed voelt bij weinig downforce en als de omstandigheden op de baan dan ook nog eens naar ons toekomen, dan kunnen we een goede rondetijd uit de wagen persen.”

Video: De reactie van Alexander Albon na de kwalificatie op Spa