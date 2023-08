Waarom Mercedes met sidepods ook niet kan winnen

Net als in 2022 verschenen de Mercedes-mannen ook dit jaar tijdens de seizoensopener met het 'zero pod'-concept aan de start. Opvallend, want vorig jaar pakte de renstal nauwelijks prijzen en ook in het huidige seizoen kon het Duitse team tot op heden geen enkele keer om de winst meedoen. Van alle auto's op de grid werd dan ook snel duidelijk dat het idee van het rijden zonder echte sidepods niet werkt, maar dat de 'downwash'-pods van Red Bull veel beter zijn.

Vanwege de bouw van de W14 kon Mercedes het idee van de Oostenrijkse concurrent niet een-op-een overnemen. Wel introduceerde de renstal tijdens de GP van Monaco een update, waarmee er weer iets van sidepods op de auto te vinden waren. Het overstappen van geen sidepods naar een bolide waar wel pods op te vinden waren is naast een kostbare aanpassing een gok, zeker omdat het concept van Red Bull overnemen niet mogelijk is. Wel is het de Duitse renstal gelukt om een concept te creëren die enigszins op die van de grote concurrent lijken.

Waarom Mercedes met 'zero pods' op de proppen kwam, is in beginsel te verklaren. De Duitsers hebben de auto zo gebouwd dat door het aanpassen van de positie van de 'impact bars' en de structuur van het chassis was er ruimte om zonder sidepods te rijden. Dit moest een positieve impact hebben op de rest van de auto, met name de luchtweerstand moest beter langs de auto geleid worden. Uit simulaties bleek eveneens dat auto's zonder sidepods een tiende sneller waren dan wagens met pods.

Op papier goed, in de praktijk minder

De praktijk bleek weerbarstiger. Mercedes kon niet aanhaken bij de titelstrijd en was in het begin van het huidige seizoen bij enkele races het vierde team op de grid. In de zoektocht naar verbeteringen was het terugbrengen van sidepods een optie, waarvan nu blijkt dat dit wel eens de sleutel kan zijn. Nadat de pods weer op de auto zaten, schreef de Duitse renstal meer punten bij en is het team naar de tweede plek in de stand voor de constructeurtitel geklommen. Ook pakte Lewis Hamilton op de Hungaroring met de geüpdate W14 een pole-position.

Al deze goede resultaten laten zien dat de Silberpfeile bij de introductie van de nieuwe regels in 2022 op een verkeerd concept hebben gegokt. De achtvoudig constructeurkampioen kon niet het potentieel uit de rest van de auto halen. Na Monaco is er ruimte om ook vleugels, vloeren en andere onderdelen van de W14 te ontwikkelen. Vanuit Mercedes zelf komen er ook geluiden dat men steeds beter weet waar er nog ontwikkelmogelijkheden zijn en hoe deze optimaal te benutten.

Het effect van de ontwikkelingen hebben we na Monaco gezien. Waar het team op de straten van het prinsdom nog een stap achteruit leek te zetten, bouwde het team daarna wel verder op het huidige concept. Tijdens de GP van België kwam een nieuwe update van de sidepods en was zichtbaar dat er wat meer performance uit de W14 gehaald werd. De weg naar meer verbeteringen ligt eveneens open, zeker gezien het feit dat de Duitse renstal na de zomerstop nog een aantal updates gaat introduceren en men verwacht dat voor 2024 er een compleet aangepaste Mercedes gebouwd gaat worden.

Uitleg van Mike Elliot

Hoofd technische zaken Mike Elliot legt uit waar de performance met de 'downwash'-sidepods vandaan komt: "Het introduceren van de pods op zichzelf zorgde niet direct voor meer performance, maar omdat andere delen van de auto beter ontwikkeld konden worden lag daar meer ruimte. We blijven continu zoeken naar verbeteringen en we willen onszelf blijven evolueren om steeds wat meer performance te vinden. Dit is nu gelukt, ook de volgende versie gaat meer performance opleveren en hopelijk blijven we ons doorontwikkelen in de winter."

Tijdens de vorige winter was het Elliot die besloot dat ook op de W14 geen sidepods gemonteerd werden. Destijds was hij nog de technisch directeur, James Allison heeft die rol na wat geschuif intern overgenomen. Elliot verklaart waarom de keuze om op het 'zero pod'-concept voort te bouwen is gemaakt: "We hebben door de winter heen naar verschillende aanpassingen van ons bodywork gekeken en geen enkele was beter dan wat we hadden. We hebben met het introduceren van de pods niet direct de sprong gemaakt waar naar de rest is. We hebben geprobeerd om wat we zelf hebben erbij te pakken en dat aan te passen. Daarom hebben we die stap nog niet gezet, maar hopelijk kunnen we ons zo ontwikkelen om dat in de toekomst wel te doen."

Richting 2024 is het doel voor Mercedes duidelijk: Red Bull bijhalen. In de winter moet de Duitse renstal op flink wat vlakken verbeteringen introduceren. De Oostenrijkse concurrent troeft hen nu nog op alle gebieden af. Elliot erkent dat zijn team daarnaar kijkt: "We onderzoeken alles. We onderzoeken of onze filosofie goed bij de auto past en of we de data juist lezen. We hopen dat we dan ineens een briljant idee krijgen, maar voor nu moeten we vooral hard blijven werken. Vorig seizoen moesten we wat stappen naar achteren zetten om enkele problemen weg te nemen. Daarna was het een kwestie van de concurrenten bijhalen."