Deze switch, die deel uitmaakt van een reeks veranderingen die het team doorvoert om terug te keren naar de top van de Formule 1-grid, zorgt er dus voor dat Allison terugkeert in zijn rol als technisch directeur, waar hij in 2021 nog van afzag omdat hij meer op de achtergrond wilde werken om zo het team vooruit te helpen. Elliott neemt op zijn beurt de rol van Chief Technical Officer (CTO) op zich.

Deze banenruil is het gevolg van de conclusie van Elliott zelf dat zijn vaardigheden niet geschikt waren voor zijn functie als technisch directeur. Mercedes heeft na de lastige seizoenstart gezocht naar nieuwe ideeën, waarbij Elliott samen met Allison besloot dat het voor het team beter zou zijn als zij van rol zouden ruilen.

In gesprek met Motorsport.com geeft Mercedes-teambaas Toto Wolff inzicht in deze gang van zaken. "Mike Elliott heeft dit proces gestart", legt Wolff uit. "Dus we hebben de rollen omgedraaid. Mike is nu de CTO, omdat hij een briljante wetenschappelijke geest heeft. En James Allison is teruggekeerd naar zijn positie als technisch directeur en rapporteert aan Mike."

Hoewel Allison in zijn vorige rol als CTO slechts drie dagen per week werkte, zal Elliott in diezelfde rol fulltime aan de slag gaan. Naar verluidt zal Allison ook betrokken blijven bij het America's Cup-project waaraan hij tijdens zijn periode als CTO werkte.

Structuur creëren

Wolff geeft aan dat Elliott geloofde dat Allison veel beter bij de rol van technisch directeur past, aangezien hij daar een meer hands-on verantwoordelijkheid draagt voor de auto. Daarom zou het voor hem voordelig zijn om zich te richten op de bredere organisatorische technische ontwikkelingen, die zijn eigen sterke punten aanspreken.

"Mike oordeelde dat, en dat is terugblikkend zeer bewonderenswaardig, we in James een gladiator in het veld hebben en dat zijn troepen voor hem door het vuur zouden gaan", voegt Wolff toe. "Mike kwam tot de conclusie dat de manier waarop hij dingen aanpakt en zijn vaardighedenpakket beter tot hun recht komen de verdere ontwikkeling van de organisatie: van technische capaciteiten tot menselijke capaciteiten en het opzetten van een structuur die nog vele jaren succesvol kan zijn."

"Het gaat erom dat we een structuur creëren die op lange termijn succesvol kan zijn voor de volgende generatie. We zien enorme veranderingen in technische ontwikkelingen, kunstmatige intelligentie en machine learning. Tegelijkertijd kijken we hoe een modern Formule 1-team moet worden georganiseerd en gestructureerd: welke innovatie kan worden ingebracht? Mike ziet zichzelf daar heel erg in zijn sweet spot en hij is duidelijk een super capabele ingenieur, heel geloofwaardig en gerespecteerd in de organisatie. Hij wordt een coach en sparringpartner voor de hoogste mensen. Ik ben eigenlijk heel blij dat Mike uit zichzelf de beslissing nam om die rol aan te nemen, waarbij zowel hij als James tot dezelfde conclusie kwam."

Functieprofielen

Niet alleen op het hoogste niveau binnen Mercedes vinden belangrijke verschuivingen plaats. Het team heeft namelijk ook de functieprofielen van haar senior designers gewijzigd om het team beter aan te passen aan het budgetplafond. "John Owen had als hoofdontwerper een heel andere rol onder het budgetplafond. Naast het feit dat je het creatieve gedeelte van het ontwerp van de auto deed, heb je ook nog bergen aan ander werk. Wat gebeurd is, is dat de hoofdontwerper een beheerder van het budgetplafond werd."

"We hebben deze rol dus opgesplitst", legt Wolff uit. "John blijf hoofdontwerper, maar we hebben [zijn plaatsvervanger] Giacomo Tortora opgeroepen om de engineering director te worden. Dat betekent dat John zich kan concentreren op de specifieke zaken van het auto-ontwerp terwijl Giacomo toezicht houdt op het ontwerpbureau en de organisatorische ontwikkeling."

Mercedes werkt na de teleurstellende seizoenstart hard aan verbeteringen voor de W14 van Lewis Hamilton en George Russell. Die ontwikkelingen zullen niet getroffen worden door de reorganisatie en Wolff benadrukt dat het team in dezelfde ontwikkelingsrichting blijft werken. "We zitten nu op een pad waarvan we geloven dat dit de juiste is. Het zijn gewoon andere persoonlijkheden en een ander managementstructuur."