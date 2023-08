F1 Zandvoort live: Volg de eerste vrije training

Na de Grand Prix van België konden de teams en coureurs in de Formule 1 genieten van een welverdiende rustperiode. Een kleine vier weken werd er niet geracet, terwijl de fabrieken van de renstallen in die twee weken gesloten moesten blijven. Inmiddels is iedereen echter weer terug van vakantie en weer aan de werkzaamheden begonnen, want in Zandvoort staat de eerste van tien races na de zomerstop op het programma: de Grand Prix van Nederland.

De grote favoriet voor het raceweekend op Circuit Zandvoort is natuurlijk de man voor wie het gros van de toeschouwers dit weekend naar het baan komt: Max Verstappen. De regerend wereldkampioen won tien van de twaalf races voor de onderbreking en heeft daardoor inmiddels 125 punten voorsprong opgebouwd richting teamgenoot Sergio Perez. Bovendien wist de Red Bull-coureur de Nederlandse Grand Prix beide keren te winnen sinds het evenement in 2021 terugkeerde op de Formule 1-kalender. De vraag is hoe Verstappen de zomerstop heeft verteerd. Kan hij in Zandvoort meteen een tikje uitdelen met de snelste tijd in de eerste vrije training?

Daar waar Red Bull dit jaar met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt, is de strijd direct achter het Oostenrijkse team een stuk spannender. Op het snelle Spa-Francorchamps sloot Ferrari aan als tweede team, maar veel zegt dat niet. Vroeg in het seizoen kreeg Aston Martin nog die eer en inmiddels hebben ook Mercedes en McLaren zich al een of meerdere keren direct achter Red Bull geposteerd. Tijdens de laatste race op een bochtig circuit, de Hungaroring, was McLaren de voornaamste uitdager. Kan het Britse team wederom zoiets laten zien tijdens de eerste training in Zandvoort, of komen de concurrenten beter uit de startblokken?

Daarnaast is het de vraag wat het weer gaat doen. Het hele weekend is er kans op buien en die kunnen ook tijdens de sessies vallen. Blijft de eerste training droog, of trekt een van de buien juist op dat moment over Circuit Zandvoort? Deze vragen worden vanaf 12.30 uur beantwoord tijdens de eerste oefensessie voor de Nederlandse Grand Prix. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.