Max Verstappen begint F1-weekend Zandvoort met toptijd in VT1, crash Hülkenberg

Na een mediadag waarop Max Verstappen op bijzonder veel aandacht kon rekenen, begon vrijdag het gedeelte van het weekend waar de Nederlander zelf het meest van geniet. "Ik weet dat al het andere erbij hoort, al begint het leukste voor mij pas op vrijdag als ik weer in de auto zit." Die vrijdag gaat in Zandvoort dit jaar voor het laatst door het leven als de zogenaamde Super Friday, een evenement in samenwerking met Jumbo. Het zorgt voor goedgevulde tribunes aan de kust, waarbij de toeschouwers ook nog konden rekenen op een droge start van de actiedag. Voor de eerste vrije training gaf de FIA weliswaar dertig procent kans op regen, al waren de omstandigheden perfect toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong.

Verstappen start goed op harde band, Williams opent verrassend sterk

Dat was ook meteen goed nieuws voor Robert Shwartzman, die plaats mocht nemen in de Ferrari van Carlos Sainz. Het team uit Maranello liet de Spanjaard zelf kiezen welke sessie hij in de tweede seizoenshelft het liefst aan de zijlijn wil uitzitten om aan de rookieregels te voldoen en Sainz koos voor de eerste oefensessie in Zandvoort.

Niet geheel verrassend zette een voormalig teammaat van Sainz de eerste richttijd op de klokken. Verstappen zorgde voor veel kabaal vanaf de tribunes toen hij op de harde band naar buiten reed en niet veel later 1.14.360 noteerde. Lewis Hamilton, die bij Mercedes op updates aan onder meer de vloer kan rekenen, zou daar vervolgens onder duiken. Het waren echter nog maar de inleidende beschietingen en dus mocht het geen verrassing heten dat Verstappen op de harde compound van Pirelli nog verder kon versnellen. Hij stuurde zijn RB19, die overigens ook is voorzien van een nieuwe beam wing, in de rondte in 1.13.191. Het bleek ruim zes tienden sneller dan dat Hamilton tot dusver was geweest en zevenenhalve tienden rapper dan teammaat Sergio Perez. Achter deze usual suspects werkte Williams een bijzonder goede eerste run af, waarbij Logan Sargeant zichzelf op P4 terugvond, al moet daar wel bij opgemerkt dat hij het bal op mediums opende.

Geen vlekkeloos begin voor Aston Martin met updates, Hülkenberg zorgt voor rode vlag

Op dat moment hadden de Aston Martins zich nog niet met de debatten bemoeid. Het team uit Silverstone ligt dit weekeinde eveneens onder een vergrootglas en niet alleen doordat Lance Stroll na het missen van de persconferentie weer fit genoeg bleek om te rijden. Het hangt vooral samen met de grootschalige updates aan de AMR23, die de pers in de pitstraat alvast kon bestuderen. De groene brigade heeft een nieuwe vloer meegenomen naar Nederland en in lijn daarmee ook andere tunnelingangen, vloerranden en diffuser. Voor Stroll junior was het feest echter maar van korte duur. "Lance, je moet naar binnen komen. We hebben een probleem", kreeg de Canadees via de boordradio te horen. Het bleek later om een probleem met de Mercedes-krachtbron te gaan. Intussen beleefde teamgenoot Alonso een uitstapje door het grind bij de Hanst Ernst Bocht.

Wat betreft de tijdenlijst was het vooral wachten op het moment dat teams de softs voor de dag zouden halen. Williams trapte dat spel af met Sargeant, en wederom maakte de Amerikaan een goede indruk. De rookie versnelde tot 1.12.814 en nam daarmee zelfs even de eerste stek over. Toen Perez ook rode sloffen onder zijn Red Bull kreeg was het gedaan met de pret, al moet gezegd dat Williams alsnog bijzonder weinig toegaf. Zo noteerde Checo 1.12.439 en volgde Albon op slechts 0.008 van een seconde. Sargeant zat als derde man ook nog binnen een marge van twee tienden.

Toen ook Hamilton er goed voor wilde gaan zitten op softs en paarse sectortijden klokte, zorgde Nico Hülkenberg voor de eerste rode vlag van het Formule 1-weekend in de Zandvoortse duinen - nadat Ralph Boschung dat in de Formule 2 overigens al had gedaan bij het Scheivlak. Hülkenberg verloor de achterkant van zijn Haas in bocht 13 - de Kumhobocht - en eindigde onvermijdelijk in de bandenstapels. De schade viel ogenschijnlijk mee voor de man die gisteren zijn contractverlenging wereldkundig mocht maken, al leidden de bergingswerkzaamheden wel tot een onderbreking.

Verstappen bovenaan de tijdenlijst, Ferrari in de achterhoede

Met nog elf minuten op de klok werd de baan weer vrijgegeven en bleek het meteen dringen geblazen. Alle teams waren er als de kippen bij om hun coureurs op softs naar buiten te krijgen voor een late vliegende ronde. Verstappen was één van de mannen die er geen gras over liet groeien. De regerend wereldkampioen wist de duinenomloop te ronden in 1.11.852 en daarmee ruim vier tienden onder de richttijd van Perez te duiken. Het bleek genoeg voor de snelste ronde van de gehele training, al zou hij na afloop daarvan nog wel even door het grind gaan in Hans Ernst Bocht - net als Alonso dus eerder.

De initiële tijd van Perez zou in de slotfase ook worden gepakt door Alonso en Hamilton, die zijn tweede poging wel zonder hinder kon afronden. Achter het veelbesproken McLaren-duo uit 2007 en achter Perez wist Albon zeer knap beslag te leggen op P5. Het onderstreept het goede begin dat Williams in de duinen achter de rug heeft. Lando Norris, Sargeant en Oscar Piastri completeerden achter de sterke Thai de top acht. Ferrari kwam in de eerste sessie niet verder dan P16 met Charles Leclerc en de negentiende stek voor Shwartzman, die alleen de onfortuinlijke Stroll achter zich wist te houden.

Volledige uitslag: Eerste vrije training Formule 1 Dutch Grand Prix