F1 Zandvoort 2022 liveblog: Volg de Dutch Grand Prix

De pole-position leek een prooi te worden voor Ferrari of Mercedes, maar uiteindelijk toverde Max Verstappen tegenover alle tienduizenden oranje feestvierders de snelste tijd uit de hoed. De Red Bull-coureur herstelde zich zaterdag van de tegenvallende vrijdag en trakteerde het publiek. Charles Leclerc en Carlos Sainz sloten aan op de plekken twee en drie. Dat de W13 van Mercedes zich goed voelt op de technische baan van Zandvoort, bleek uit de kwalificatie. Lewis Hamilton gaf slechts drie tienden toe op de snelste tijd, al had hij achteraf nog sneller gekund. De Brit mikt op het podium. De grote vraag is of Sergio Perez Verstappen kan helpen in de strijd om de zege. Ferrari staat met twee wagens pal achter de Nederlander en heeft wellicht een strategisch voordeel. Kan Ferrari dit spelletje perfect spelen of weet Verstappen hen achter zich te houden? Gaat Mercedes een rol spelen of kan Perez zijn rol als tweede rijder perfect inzetten?

Achter de drie topteams is de strijd hevig. McLaren, Haas, AlphaTauri en Aston Martin, al deze teams staan vlakbij elkaar. Lando Norris heeft vanaf P7 de beste uitgangspositie, aangezien inhalen lastig is op het Nederlandse circuit. Mick Schumacher reed de kwalificatie van zijn leven en bleef ploegmaat Kevin Magnussen ruim voor. Kan de Duitser opnieuw in de punten eindigen? Of zijn een aantal rijders achter hem te sterk? Alpine had in VT3 een sterk tempo te pakken, maar konden weinig potten breken in de kwalificatie. Zij starten als twaalfde en dertiende. Hun race pace op zondag is vaak behoorlijk. Wie komt in de middenmoot als sterkste naar voren?

De Grand Prix van Nederland staat op het punt van beginnen. Mis niets van alle actie met ons liveblog.