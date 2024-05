F1 Monaco live: Volg de kwalificatie in Monte Carlo

Het 3,337 kilometer lange stratencircuit van Monaco staat bekend als een echte coureursbaan. Hier kunnen de coureurs boven hun auto's uitstijgen en op lef - en soms wat meer geluk dan wijsheid - voor verrassingen zorgen. Het is tegenwoordig heel lastig om hier in te halen doordat de F1-auto's een stuk groter en zwaarder zijn geworden, waardoor de nadruk nog meer op de kwalificatie komt te liggen.

Hoewel er dus geen garanties zijn dat de snelle coureurs het tot aan Q3 schoppen, lijkt er na de drie vrije trainingen één favoriet te zijn voor de pole-position: Charles Leclerc. De thuiscoureur voelt zich goed op de straten die hij op zijn duimpje kent en was in de vrije trainingen de duidelijke maatstaf. De grote gaten die hij halverwege die sessies sloeg, werden wel steeds weggepoetst, maar nog altijd lijkt de Monegask iets extra's te hebben in de Ferrari. Gaat hij hier voor zijn derde pole?

Iemand die daar een stokje voor hoopt te steken, is kampioenschapsleider Max Verstappen. Hij kwam op iets minder dan twee tienden van een seconde achter Leclerc te staan in VT3, maar mogelijk zet de Nederlander in de kwalificatie nog een stap naar voren. In VT3 werd namelijk duidelijk dat Verstappen met name in sector 2 enkele tienden verloor, maar dat was volgens engineer Gianpiero Lambiase telkens op de -schaarse - rechte stukken. Daarbij merkte Lambiase ook op dat de motorstand van Ferrari daarin een rol kon spelen, wat er ook weer op lijkt te duiden dat Red Bull nog niet het vermogen volledig opgeschroefd had.

Ook Lewis Hamilton zal nog enige hoop hebben op een goed resultaat in de kwalificatie. De Mercedes-coureur zit er het hele weekend al goed bij en kan zijn team een lichtpuntje bieden in, wat tot nu toe nog steeds een zeer zwaar seizoen is vol wisselvallige prestaties. Kan de zevenvoudig wereldkampioen voor een extra grote verrassing gaan door zijn eerste pole sinds Hongarije 2023 te pakken?

Dat het op alle fronten een spannende kwalificatie wordt, staat buiten kijf. Ook in VT3 waren de onderlinge verschillen behoorlijk klein, wat resulteerde in een top-vijftien die binnen een seconde van elkaar stond. Om 16.00 uur gaat Q1 van start en mogen de coureurs zoeken naar vrije ruimte op de baan én de limiet opzoeken - wat regelmatig in tranen eindigt. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de actie op de baan en de ontwikkelingen vanuit de paddock.