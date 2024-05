Leclerc pakt pole voor F1-race Monaco, Verstappen zesde na touché met vangrail

Doordat inhalen nagenoeg onmogelijk is op het krappe stratencircuit wordt de kwalificatie als de belangrijkste sessie van het weekend gezien in Monaco. Op basis van de vrije trainingen leek Charles Leclerc de voornaamste kandidaat te zijn voor de pole-position. De Ferrari-coureur was de snelste op vrijdag en liet ook tijdens de derde oefensessie eerder op zaterdag de beste tijd noteren. Bij Max Verstappen en Red Bull leek het allemaal wat stroef te gaan. De Nederlander bracht tijdens de afsluitende training de tweede tijd op de klokken, maar moest flink trappen om uiteindelijk nog twee tienden langzamer te zijn dan Leclerc.

Q1: Pérez verzaakt

Het was aan het begin van de kwalificatie niet Leclerc die de snelste tijd op de klokken bracht, maar George Russell in de Mercedes. De Brit zette een tijd neer van 1.11.492, waarmee hij acht duizendsten sneller was dan McLaren-coureur Oscar Piastri, die de tweede tijd op de klokken bracht. Lewis Hamilton trapte de kwalificatie af met de derde tijd, terwijl Carlos Sainz en Charles Leclerc vierde en vijfde stonden aan het einde van Q1. De Monegask zat echter nog geen tiende van de snelste tijd van Russell, om aan te geven hoe extreem dicht het bij elkaar zat.

De beste ronde van Verstappen was een 1.11.711, waarmee hij nog achter Williams-rijder Alexander Albon zevende was in de tijdenlijst. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez stelde ondertussen zwaar teleur met de achttiende tijd, waardoor hij voor het tweede jaar op rij in Q1 strandde in Monaco. Hij was echter niet de enige grote naam die na het eerste kwalificatiedeel klaar was. Fernando Alonso kon uitstappen na de zestiende tijd te hebben gereden. Logan Sargeant, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu waren de andere coureurs die een KO achter hun naam kregen na Q1, al was hun uitschakeling een minder grote verrassing.

Q2: "Let's go!"

Verstappen bracht aan het begin van het tweede kwalificatiedeel een 1.11.019 op de klokken, waarmee hij na de eerste runs aan de leiding ging in de tijdenlijst. Maar het tempo zou richting het einde van de sessie nog verder omhoog gaan. Piastri toonde opnieuw zijn goede vorm door met een 1.10.756 de eerste stek van Verstappen over te nemen, waarna McLaren-teamgenoot Norris er nog een schepje bovenop deed met een 1.10.732. Kort voor het uithangen van de vlag verbeterde Verstappen zich naar een 1.10.745, waarmee hij tussen de twee McLarens op P2 kwam te staan. Leclerc klokte dit keer de vierde tijd, maar was wederom nog geen tiende van de snelste tijd verwijderd.

Pierre Gasly perste op de valreep de vijfde tijd uit zijn Alpine, waardoor collega Esteban Ocon buiten de top-tien tuimelde. “Let’s go, let’s go!”, schreeuwde de coureur uit Rouen over de boordradio, toen hij van zijn engineer te horen kreeg dat hij door was naar Q3. Behalve voor Ocon was Q2 ook het eindstation voor Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Kevin Magnussen.

Q3: Touché met de vangrail

In Q3 ging Leclerc er eens goed voor zitten. Aan het begin van de sessie bracht hij een 1.10.418 op de klokken te brengen. Piastri kwam net niet aan die tijd door rond te gaan in een 1.10.444 en ook Verstappen wist met zijn eerste vliegende ronde niet sneller te gaan dan Leclerc: 1.10.567. “Nog steeds dezelfde problemen in de vijfde en tiende bocht”, verzuchtte de drievoudig wereldkampioen, die na de eerste runs achter Leclerc en Piastri derde stond in de tijdentabel.

Aan het einde van de kwalificatie scherpte Leclerc de snelste tijd aan naar 1.10.270. Piastri reed op het moment suprême een 1.10.424, waarmee hij zich verzekerde van de tweede startplek. Verstappen kwam bij het ingaan van zijn laatste snelle ronde bij het uitkomen van de eerste bocht tegen de vangrail en ging daarna van zijn gas, waardoor hij zondag slechts zesde staat op de startopstelling. Sainz en Norris delen de tweede startrij in Monaco, terwijl Russell naast Verstappen vijfde staat op de grid. Hamilton was een fractie langzamer dan Verstappen en sloot de kwalificatie als zevende af. Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly nemen in het prinsdom plaats op de achtste, negende en tiende startpositie.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Monaco: