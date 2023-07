F1 Hongarije live: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Hongarije is de eerste Formule 1-race van 2023 waarin Nyck de Vries niet meer ten tonele verschijnt. Na het treffen op Silverstone werd de Nederlander gesommeerd om te vertrekken bij AlphaTauri, dat met Daniel Ricciardo meteen een - zeer ervaren - vervanger aanstelde. De Australiër stond de afgelopen tien races aan de kant, maar is nog geen half jaar na zijn vertrek bij McLaren dus terug op de grid. Vorige week testte hij in Silverstone nog met de Red Bull RB19, maar weet hij zich tijdens de eerste training op de Hungaroring ook staande te houden met de beduidend minder sterke AlphaTauri AT04?

Daar waar AlphaTauri dit jaar in de achterhoede bivakkeert, deelt grote broer Red Bull Racing dit jaar de lakens uit aan het front. Alle tien de races in 2023 werden gewonnen door de in Milton Keynes gevestigde renstal. Max Verstappen nam acht overwinningen voor zijn rekening en won onder meer de laatste zes races op rij. In de jacht op zijn zevende opeenvolgende overwinning - waarmee hij Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg zou evenaren - kan de regerend wereldkampioen en WK-leider rekenen op een upgrade voor de RB19. Kan Verstappen in de eerste oefensessie een goed gevoel opdoen met het vernieuwde pakket en leidt dat dan ook tot de snelste tijd van de training?

Daarnaast is het de vraag welke renstal dit weekend de achtervolging op Red Bull leidt. In Spanje was die eer nog aan Mercedes, waarna Aston Martin het stokje in Canada overnam. In Oostenrijk voerde Ferrari de achtervolging aan, maar in Groot-Brittannië was die rol verrassend genoeg weggelegd voor McLaren. De upgrades voor de MCL60 werkten uitstekend op Silverstone, maar werkt het pakket ook goed op de bochtige, langzame Hungaroring? En is dat voldoende om in VT1 direct achter Red Bull plaats te nemen, of gaat die eer toch naar Ferrari, Mercedes of Aston Martin?

Deze vragen worden vanaf 13.30 uur beantwoord, want dan gaat de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije van start. Met het onderstaande liveblog mis je niets van de actie dankzij updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.