Zonder Nyck de Vries maar met Daniel Ricciardo is de Formule 1 vrijdag begonnen aan het elfde raceweekend van 2023. De Nederlander verloor een week geleden zijn zitje bij AlphaTauri aan de Australiër, omdat hij in de ogen van de Red Bull-leiding onvoldoende had laten zien in de eerste tien races van het jaar. Ricciardo had op zijn beurt juist indruk gemaakt tijdens een bandentest op Silverstone en krijgt nu gedurende de rest van het seizoen de kans om zich te bewijzen bij AlphaTauri.

Meteen aan het begin van de eerste training kwam Ricciardo de baan op voor zijn eerste meters met de AT04, die voor dit weekend van onder meer een nieuwe voor- en achtervleugel is voorzien. Ook de andere negentien coureurs waren al gauw op het circuit te vinden. Lang werd er echter niet gereden. Sergio Perez kwam na drie minuten bij het aanremmen van de vijfde bocht met zijn linker voorwiel op het gras, waarop hij de controle over zijn Red Bull verloor en in de bandenstapels crashte. “Ik kan het niet geloven”, verzuchtte de Mexicaan, alvorens hij zich uit zijn RB19 hees. De auto had aan de linker voorzijde flink wat schade opgelopen en het incident was reden voor een code rood.

Video: Sergio Perez crasht in de eerste minuten van de training

Vlak voordat de sessie hervat werd, kwamen de eerste regendruppels naar beneden boven de baan bij Boedapest. Nadat het licht aan het einde van de pits weer op groen was gezet, ging een flink aantal rijders met slicks de baan op. Maar al snel bleken de omstandigheden zodanig dat er naar natweerbanden gewisseld moest worden. Zo was er een spin van Valtteri Bottas bij de twaalfde bocht van het circuit. Na een uitje door het gras keerde de Alfa Romeo-coureur terug naar de pits, waar ook de andere rijders die naar buiten waren gegaan al snel hun heil zochten.

Lewis Hamilton waagde zich na enkele minuten later als eerste op intermediates op de baan, maar hield het na een enkele ronde weer voor gezien. Verschillende andere coureurs gingen daarop naar buiten op inters, maar stuk voor stuk meldden ze zich na één ronde weer binnen. Op het moment dat Lando Norris en Oscar Piastri de pits verlieten, begon het flink harder te regenen, waarna het McLaren-duo er nog een aardige kluif aan had om hun wagens heel terug brengen naar de pits.

Een minuut of twintig voor het einde van de sessie nam de regen af en druppelden er weer auto’s op inters de baan op. Met nog een kwartier te gaan was Valtteri Bottas uiteindelijk de eerste die een tijd noteerde in de eerste vrije training. De Fin ging de baan rond in 1.47.787. Williams-coureur Alexander Albon ging daar vervolgens onder met 1.47.407, waarna Logan Sargeant 1.46.838 op de klokken bracht. Carlos Sainz veroorzaakte even later een tweede rode vlag door na het uitkomen van de derde bocht te spinnen. De Ferrari-coureur schampte de bandenstapels aan de rechterkant van de baan en ging achterwaarts door een piepschuimen bord, alvorens hij klem kwam te staan op de rand van het circuit, toen hij terug de baan op wilde rijden. Na een duw van de marshals kon Sainz zijn auto met lichte schade aan de voorvleugel terug naar de pits sturen, waarna de actie werd hervat.

De omstandigheden bleven echter hachelijk, wat verschillende teams deed besluiten om hun coureurs binnen te houden. Zo lieten Max Verstappen en Lewis Hamilton zich niet meer op de baan zien en eindigden ook Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Pierre Gasly de sessie zonder tijd. Een paar minuten voor het uithangen van de vlag was er nog een moment voor Yuki Tsunoda, die schade aan zijn voorvleugel opliep. In de slotfase van de training waren het Oscar Piastri en George Russell die stuivertje wisselden op de eerste positie in de tijdenlijst. Laatstgenoemde was uiteindelijk snelste, maar de gereden tijden zijn nog maar weinig representatief. Bovendien is de verwachting dat het de rest van het weekend droog blijft.

Om 17.00 uur begint de tweede vrije training voor de GP van Hongarije.

Video: Carlos Sainz spint en veroorzaakt rode vlag op de Hungaroring

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Hongarije: