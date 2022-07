F1 Grand Prix van Frankrijk 2022 liveblog: Volg de race

De punten worden natuurlijk pas aan het einde van de race uitgedeeld, maar de eerste slag op Paul Ricard werd zaterdagmiddag gewonnen door Ferrari en Charles Leclerc. In de kwalificatie rekende hij - met de tow van teamgenoot Carlos Sainz - met drie tienden verschil af met Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing was eerder op de dag nog duidelijk de snelste geweest in de derde training, maar had in de kwalificatie geen antwoord op de razendsnelle tijd van Leclerc. Wel kan Verstappen rekenen op een auto met een betere topsnelheid, dus kan hij in de race wel een vuist maken en er een spannende strijd om de overwinning van maken?

Ook de battle of the Brits heeft potentie om uit te groeien tot een mooie strijd tijdens de Franse GP. Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell vertrekken vanaf posities 4, 5 en 6. Wie weet het duel te winnen en zich dit weekend tot de beste Brit te kronen? En wordt dat meteen ook de strijd om best of the rest te worden, of weten de coureurs van Alpine, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zich ook in dat duel te mengen? Wat kan thuisrijder Pierre Gasly na zijn tegenvallende kwalificatie, waarin hij al in Q1 strandde? En in hoeverre weet Carlos Sainz zich te herstellen van zijn gridstraf, waardoor hij vanaf de negentiende positie aan de race moet beginnen?

Het antwoord op deze vragen wordt vanaf 15.00 uur gegeven, want dan doven de startlichten en gaat de Grand Prix van Frankrijk van start. Via het onderstaande liveblog mis je niets van de actie op de baan.