F1 GP Azerbeidzjan 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Het is hele Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan al stuivertje wisselen tussen Ferrari en Red Bull Racing en met name Sergio Perez is razendsnel op het Baku City Circuit. De Mexicaan bleef in VT3 de Ferrari van Charles Leclerc nipt voor. De laatste poging van Perez beloofde nog sneller te zijn, maar hij werd opgehouden door een Williams-coureur. Max Verstappen klokte uiteindelijk de derde tijd, maar werd in zijn tweede snelle rondje ook in de weg gezeten. De regerend F1-kampioen had kort daarvoor een paarse eerste sectortijd genoteerd, dus er zat meer in de tas. Welke coureur er vanmiddag met pole-position vandoor gaat, is dus niet te zeggen. Carlos Sainz viel er in VT3 een beetje buiten, maar wellicht kan de Spaanse coureur voor een verrassing zorgen. Het advies: zorg dat je een tow krijgt.

In de middenmoot blijft het spannend. McLaren was in de derde training op de plaatsen vijf en zes te vinden, kort voor Pierre Gasly en George Russell. Hoewel Alpine vrijdag nog snel was, moest Esteban Ocon nu genoegen nemen met P9. Sebastian Vettel completeerde de top tien. Formule 1-veteranen Fernando Alonso en Lewis Hamilton waren goed voor respectievelijk P11 en P12. Het verschil van P5 naar de Brit is echter maar vier tienden. Dus ook daar is het nog alles behalve duidelijk wie de snelste gaat zijn. Wie haalt Q3 en wie blijft steken in het tweede deel?

Zoals eerder is vermeld is het krijgen van een tow - ook wel slipstream genoemd - essentieel in de kwalificatie. Door de lange rechte stukken op het Baku City Circuit kan de snelheid flink worden opgevoerd door dicht achter iemand te zitten. De concurrent wil je hiermee uiteraard niet helpen, maar binnen de teams wordt dit geregeld geprobeerd. Het is alleen ontzettend lastig om dit voor elkaar te krijgen. De kwalificatie voor de GP belooft in ieder geval spectaculair te worden.

Vanwege een vertraagde start van de derde training, begint de kwalificatie een kwartier later. Vanaf 16.15 uur Nederlandse tijd gaan de coureurs los op het Baku City Circuit. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie.