F1 Canada live: Volg de tweede vrije training

De Canadese Grand Prix en het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zijn populair onder de coureurs, teams en media. Toch zullen die vanochtend even gevloekt hebben toen ze de gordijnen van hun hotelkamers openden. Grijze luchten voorspelden regen en die viel dan ook volop in aanloop naar de eerste vrije training. De baan was zo nat dat er de eerste 21 minuten van de trainingssessie niet gereden mocht worden. Pas nadat het ergste staande water was weggeveegd, mochten de twintig coureurs - onder wie debutant Jack Doohan namens Alpine - de baan op.

Een groot feest van ronkende motoren en steeds snellere rondetijden werd het niet, want tien minuten later stond Zhou Guanyu in de muur. De Chinees van Sauber was op het gladde circuit de controle over zijn auto verloren en had vervolgens de muur geschampt. Daarbij raakte de Sauber dusdanig beschadigd dat hij niet verder kon en dus moest zijn auto worden weggesleept. Dat duurde gelukkig niet al te lang en niet vel later kon er dan eindelijk gas worden gegeven. Gedoseerd weliswaar, want de baan was nog steeds nat. Wel zagen we links en rechts de eerste slicks onder de auto's verschijnen. In eerste instantie was het alsof we naar Bambi op ijs zaten te kijken en werden de snelste rondetijden van voor de onderbreking (die op inters waren verreden) nog niet benaderd. De coureurs wilden geen risico nemen op het natte en toch al verraderlijke circuit.

Tegen het einde van de sessie wierpen de meeste coureurs echter de schroom van zich af. De zon brak door en op het circuit was duidelijk een droge lijn te zien. Lando Norris profiteerde het meest van de verbeterde omstandigheden en klokte uiteindelijk de snelste tijd: 1.24.435. Vergeet die tijd maar snel, vorig jaar was de snelste tijd in de eerste vrije training 1.18.728, afkomstig van Valtteri Bottas. Tweede en derde achter Norris werden de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen vijfde was.

Hoewel de weergoden ook voor VT2 regen voorspellen, krijgen we hopelijk in de tweede vrije training wat meer en snellere actie. De tweede sessie voor de Grand Prix van Canada begint om 23.00 uur. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.