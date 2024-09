F1 Baku live: Volg de derde vrije training

De openingsdag in Azerbeidzjan heeft duidelijk gemaakt dat het weer spannend belooft te worden vooraan. Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari lijken opnieuw de dienst uit te maken, al heeft Lando Norris McLaren meer in de underdogrol geschoven door te stellen dat zijn team nog een goede drie of vier tienden van een seconde mist. Bij Mercedes was Lewis Hamilton tevreden terwijl George Russell door problemen minder kon rijden dan gewenst. Dat gold ook voor Ferrari-coureur Charles Leclerc, die in VT1 zijn auto in de muur zette na een verremming. Bij Red Bull is men voorzichtig positief na de vrijdag, waar door de nieuwe vloer wat progressie te zien is in het vinden van de oplossing van de balansproblemen van de RB20. Ook was duidelijk dat het gripniveau dramatischer was dan vorig jaar, wat resulteerde in aanzienlijk langzamere rondetijden. Door de sterke baanevolutie zouden de rondetijden vandaag weer wat sterker moeten zijn.

Voordat de coureurs aan de kwalificatie beginnen, is er nog één laatste vrije training. Deze begint om 10.30 uur Nederlandse tijd, de kwalificatie volgt om 14.00 uur. Mis niks van de actie via ons liveblog, waarin we je op de hoogte houden van alle actie op de baan en het laatste nieuws vanuit de paddock.