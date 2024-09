Russell zet Mercedes bovenaan, Max Verstappen vijfde in F1-training Baku

Na de vrijdagse baanactie mochten de coureurs nog eenmaal op verkenningstocht over het Baku City Circuit, alvorens later vandaag de kwalificatie op het programma staat. De vrijdagtrainingen hadden duidelijk gemaakt dat Ferrari prima uit de voeten moet kunnen op het stratencircuit, al was het beeld verder nog niet meteen helder. Het kwam onder meer doordat Max Verstappen met een extreem voorzichtige motorstand leek te rijden en een halve seconde verloor op het lange rechte stuk naar start-finish. McLaren ontbrak vrijdag ook vooraan, al kwam dat mede doordat Lando Norris zijn kwalificatiesimulatie moest afbreken. Het leverde voldoende variabelen op voor zaterdag, al kende de afsluitende training een gezapige openingsfase.

Wederom malheur bij Alpine, knullige crash voor Bearman

Red Bull Racing meldde zich wel meteen met beide coureurs, al ging dat slechts om een verkennend rondje, alvorens de pitstraat weer op te zoeken. "De baan is nog behoorlijk glibberig", duidde Sergio Pérez via de boordradio op de lichte regen die voor aanvang van de training was gevallen. Voor een eerste richttijd leek het daardoor wachten totdat Norris na een kwartier aan wilde zetten. Zijn poging werd echter een halt toegeroepen door de Alpine(-motor) van Esteban Ocon. De Fransman verloor ineens alle vermogen in de laatste sector en kwam stil te staan met zijn A524. Het euvel kwam na problemen op vrijdag en onderstreepte de worsteling van Alpine met de betrouwbaarheid. Twee weken geleden protesteerden werknemers van de motorafdeling in Viry nog om het F1-project daar in leven te houden.

Toen het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen ging, was het wel een drukte van belang. Na 25 minuten zonder noemenswaardige actie wilden alle teams er alsnog werk van maken. Ditmaal mocht Oscar Piastri het spits afbijten en hij zorgde met 1.45.476 eindelijk voor de eerste geklokte ronde van de dag. De Australiër deed het op softs, maar zag Verstappen niet veel later op dezelfde compound drie tienden sneller rondgaan. Carlos Sainz sloot als tweede aan, voor Pérez en de snelste man van vrijdag, oftewel Charles Leclerc. Dat deze tijd absoluut nog niet het onderste uit de kan was, maakte Williams duidelijk. Alexander Albon dook maar liefst acht tienden onder wat Verstappen had neergezet, waarna Franco Colapinto - ook weliswaar op acht tienden van Albon - knap naar P2 sprong.

Nieuwe verbeteringen volgden nog niet meteen doordat Oliver Bearman voor de tweede rode vlag van de training tekende. De Haas-coureur, die vrijdag nog een goede indruk had achtergelaten op teambaas Ayao Komatsu, ging de mist in bij het insturen voor bocht 1. De invaller voor Kevin Magnussen nam veel te veel snelheid mee en miste de apex. Hij probeerde nog wel eieren voor zijn geld te kiezen door richting de uitloopstrook te sturen, maar deed dat te laat. Het leverde alsnog contact met de baanafzetting op en derhalve een kapotte linker voorwielophanging. Bearman was klaar zonder ook maar een rondetijd te hebben genoteerd. Net zoals voor Andrea Kimi Antonelli in Monza zal het ook voor hem een waardevolle les zijn richting zijn fulltime F1-campagne volgend jaar.

Russell heeft het laatste woord, Verstappen op drieënhalve tienden

Zonder Bearman en Ocon mochten de resterende achttien mannen nog twintig minuten aan de bak. Wederom was McLaren als het eerste team op het asfalt te vinden en dus nam Norris het stokje vooraan over met 1.44.226 op softs. In deze fase van de strijd bleek het echter continu stuivertje wisselen. Zo pakte Albon met een geweldige slipstream van George Russell P1 even terug, alvorens Leclerc zijn neus weer aan het venster stak. Verstappen sloot op twee tienden van de Monegask aan - waarbij hij wederom veel tijd verloor in de laatste sector - maar teammaat Pérez toonde opnieuw zijn kracht op dit circuit door de eerste plek over te nemen. Het feest was echter opnieuw van korte duur, aangezien Piastri voor een nieuwe versnelling tekende. Met 1.42.749 was hij de allereerste man van het weekend die onder een rondetijd van 1 minuut en 43 seconden wist te duiken.

Nadat alle coureurs de pitstraat hadden opgezocht voor een nieuw setje softs was het in de slotfase nog eenmaal tijd voor de kwalificatiesimulaties. Russell opende het bal, maar zag zijn eerste poging door het putje spoelen met een moment in de tweede bocht. Lewis Hamilton kon zijn ronde wel afmaken, maar kwam een halve seconde tekort op Piastri. Ferrari mocht als eerstvolgende laten zien wat het waard was ten opzichte van de snelle Aussie en kwam bij monde van Leclerc met een overtuigend antwoord. De winnaar van Monaco en Monza snoepte bijna twee tienden van Piastri's ronde af, al was de koek nog altijd niet op. Zo toonde Russell zich bijzonder rap toen hij bij poging drie wel een ronde aan elkaar wist te knopen. De Brit kwam tot 1.42.514 ondanks klachten over zijn Mercedes. Hij was daarmee de snelste man bij het vallen van de vlag. Leclerc zette namelijk nog wel eens aan, maar beet zich met een miniem verschil van 0.013 seconde stuk op de tijd van Russell. Norris toonde zich op de valreep de snelste McLaren-coureur op P3, al was het verschil met Piastri klein. Verstappen completeerde achter beide papaja-auto's de top-vijf op drieënhalve tienden van Russell, nog wel voor Sainz en Pérez, die elkaar in de slotfase tegenkwamen. De verrassend sterke Williams-coureurs en Hamilton wisten de eerste tien helemaal compleet te maken.

Het F1-weekend in Baku wordt zaterdagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de kwalificatie.

Uitslag: Derde vrije training F1 Grand Prix van Azerbeidzjan