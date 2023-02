BMW-fabrieksrijder Van der Linde versloeg Lucas Auer (Mercedes) en René Rast (Audi) vorig jaar in het Duitse merkenkampioenschap. De toekomst van de DTM was vervolgens onzeker toen ITR de rechten op de klasse verkocht aan ADAC. Die organisatie maakte een eind aan de onzekerheid door de DTM als een sprintkampioenschap door te zetten, naast de GT Masters. BMW Motorsport maakte haar plannen voor de DTM dinsdagmorgen bekend.

Van der Linde heeft een contractverlenging getekend, maar krijgt met Rast een nieuwe teamgenoot. Hij is deze winter als fabrieksrijder in dienst getreden bij het merk uit München na een jarenlang dienstverband bij Audi. Hij besloot bij dat merk te vertrekken nadat het LMDh-project gestopt werd vanwege het Formule 1-project. Rast is drievoudig kampioen in de DTM en zal in 2023 alleen de ronde in Zandvoort missen vanwege een clash met de Formule E, waar hij voor McLaren uitkomt. Dries Vanthoor zal de wedstrijden in Zandvoort voor zijn rekening nemen bij afwezigheid van Rast.

Project1 is in 2023 het nieuwe klantenteam bij BMW. Dat team won in 2019 de GTE Am-klasse van de 24 uur van Le Mans met Porsche, maar verzet de bakens nu naar DTM. Tweevoudig DTM-kampioen Marco Wittmann is getekend als eerste coureur, naar de tweede rijder wordt nog gezocht.”

Wittmann, Rast en Van der Linde zijn de eerste bevestigde coureurs voor het DTM-seizoen 2023. Bij Porsche is duidelijk dat Thomas Preining en Dennis Olsen weer gaan deelnemen in DTM, maar het is nog niet duidelijk bij welk team. Red Bull Ferrari, het team gerund door AF Corse, keert in 2023 niet terug in de DTM.

Het DTM-seizoen begint eind mei in Oschersleben.