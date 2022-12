Onzekerheid over DTM voorbij: ADAC heeft overname afgerond

Daarmee is een einde gekomen aan wekenlange speculaties over de toekomst van de Duitse merkenklasse. Woensdag maakte Gerhard Berger bekend zijn bedrijf ITR, de promotor van de DTM, op te heffen. Als gevolg daarvan zijn zeventien medewerkers van het bedrijf op straat komen te staan. Met de overname heeft de ADAC haar positie in de Duitse auto- en motorsportwereld juist verder verstevigd.

De ADAC heeft met de GT Masters al een kampioenschap waarin GT3-wagens actief zijn, de organisatie biedt deelnemers de kans om komend jaar in beide kampioenschappen actief te zijn. “Geen ander merk staat voor de Duitse motorsport als de DTM. De ADAC koestert de DTM, het is cultureel erfgoed voor onze sport”, zegt ADAC Sports-president Gerd Ennser. “De klasse heeft een buitengewone reputatie in Duitsland, maar ook ver daarbuiten. Vanaf volgend jaar begint de DTM aan een nieuw hoofdstuk onder de paraplu van de ADAC.”

De DTM was tot op heden eigendom van ITR, een bedrijf waar Gerhard Berger eigenaar van was en waar verschillende autofabrikanten in de afgelopen jaren aandeelhouder van waren. Na de teloorgang van het ClassOne-reglement trokken Audi en BMW zich terug, waardoor Berger de enige eigenaar werd van het kampioenschap. Door de coronacrisis zijn de financiële reserves van ITR flink uitgedund, de DTM was voor de inkomsten grotendeels afhankelijk van kaartverkoop. Het bedrijf werd opgeheven naarmate de gesprekken met de ADAC serieuzer werden.

Op 8 december wordt een persconferentie gehouden waar meer details over de DTM-plannen van de ADAC naar buiten zullen komen. Het is nog niet duidelijk of Berger betrokken blijft bij de DTM.