Red Bull stopt DTM-project met Ferrari na overname door ADAC

Voorafgaand aan het seizoen 2021 sloegen Red Bull en AF Corse de handen ineen voor een avontuur in de DTM. De raceklasse stapte met ingang van dat jaar over op een GT3-reglement en dat was voor AF Corse een mooi moment om in te stappen met twee Ferrari 488 GT3's. Red Bull financierde het project en leverde ook de rijders, een deal die tot stand kwam met hulp van Gerhard Berger. De voormalig Formule 1-coureur stond als baas van ITR aan het hoofd van de DTM, maar is sinds de jaren '80 ook al verbonden aan Red Bull. Ook in 2022 verscheen Red Bull AF Corse met twee Ferrari's aan de start en er was al groen licht om de samenwerking in 2023 voort te zetten.

Eerder in december werd echter bekend dat organisator ITR is opgeheven en dat ADAC de rechten voor de DTM heeft overgenomen. Berger verdwijnt hierdoor uit beeld bij de klasse en dat heeft desastreuze gevolgen voor de deelname van Red Bull en AF Corse. Onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total meldt dat het hoofdkwartier van Red Bull in Fuschl heeft besloten om een streep te zetten door DTM-deelname in 2023. Dat betekent ook dat AF Corse komend seizoen niet in de klasse te zien is. Zodoende komt er na twee jaar een einde aan het succesvolle project, want in 2021 werd het kampioenschap voor teams gewonnen en greep Liam Lawson ternauwernood naast de rijderstitel. In 2022 volgden nog enkele overwinningen met Nick Cassidy.

Cassidy was na zijn sterke campagne ook in beeld om in 2023 weer in te stappen bij Red Bull AF Corse, maar na het vertrek van het team lijkt een nieuw DTM-seizoen een stuk verder weg. De Nieuw-Zeelander doet in 2023 in ieder geval mee aan de Formule E en had dit jaar ook een contract om voor AF Corse uit te komen in het WEC. Mogelijk dat hij beide klassen gaat combineren in 2023, iets wat kan doordat de kalenders niet clashen. Zijn teamgenoot van afgelopen jaar, Felipe Fraga, keert terug naar Brazilië. Hij gaat na drie seizoenen afwezigheid weer in de Braziliaanse Stockcars rijden, iets wat hij wil combineren met een programma in de Amerikaanse enduranceklasse IMSA.