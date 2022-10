Rast is Audi dankbaar: "Door hen ben ik de coureur die ik ben"

Oorspronkelijk zou René Rast door blijven gaan met Audi. Er was al een deal voor 2023, maar die werd verbroken toen het merk uit Ingolstadt ervoor koos om het LMDh-project, waar Rast in actie zou komen, te schrappen. De 35-jarige coureur zal nu overstappen naar BMW, en terugkeren naar de Formule E met McLaren.

Rast zegt dat hij zijn tijd bij Audi en de behaalde successen altijd mooi zal blijven herinneren, en voegt toe dat hij ‘dankbaar’ is voor de rol die het merk heeft gespeeld bij het opbouwen van zijn carrière. “Ik ben de coureur die ik nu ben dankzij Audi. Zij hebben me de auto en teams gegeven om kampioenschappen te winnen. Met name drie DTM-kampioenschappen, maar ook andere races als Daytona, Spa en de Nürburgring die we samen gewonnen hebben. Ik heb het altijd leuk gevonden om met iedereen te werken. In de fabriek en bij de teams. Ik ben erg dankbaar voor de jaren. Het was een mooie tijd. Natuurlijk had ik het fantastisch gevonden om nog een vierde titel op mijn CV te zetten. Alles komt een keer tot zijn einde. Zoals ik zei, was ik voorbereid op dit moment en we hebben het op de best mogelijke manier afgesloten.”

Emotioneel weekend

Afgelopen weekend reed Rast zijn laatste race als Audi-coureur in de DTM-seizoensfinale op Hockenheim. Hij eindigde het jaar als derde in het kampioenschap achter Sheldon van der Linde en Lucas Auer. De Duitse coureur geeft toe dat hij emotioneel werd tijdens zijn laatste optreden met Audi, maar zich mentaal had voor bereid voor zijn afscheid. “Het was zeker een emotioneel weekend. Er waren veel momenten waarop ik er aan dacht, met name in de ochtend in de kwalificatie en ook toen ik in de auto sprong voor de laatste race. Maar ik was in staat om mezelf voor te bereiden op dat scenario, dus het was niet heel moeilijk. Ik had het tussendoor wel moeilijk.”

Nadat hij zich als nieuw gezicht bij Audi liet zien in 2011, maakte hij snel furore in de GT3. Hij won de 24 uur van de Nürburgring, de 24 uur van Spa en de ADAC GT Masters-titel in 2014. Hij staat met name bekend om zijn tijd in de DTM. Daar scoorde hij dus drie titels, 25 raceoverwinningen en 46 podiums in slechts vijf volledige seizoenen. Dat maakt hem de succesvolste Audi-coureur ooit in de DTM. Gevraagd naar zijn mooiste herinnering van zijn tijd bij Audi, vertelt Rast dat hij zich de momenten na het behalen van zijn eerste titel in 2017 voor altijd zal herinneren. “Het passeren van de finishlijn in 2016 [is mijn hoogtepunt]. Dat was echt een achtbaan waar ik doorheen ging. In 2017 won Marco Wittmann de finale. Hij reed voor me, ik finishte tweede en ik verwachtte dat iedereen zou schreeuwen. Maar het was compleet stil op de radio en niemand zei was. Ik dacht dat we het kampioenschap verloren hadden. Ik dacht: wat is er aan de hand? Ik was er namelijk redelijk zeker van dat we kampioen zouden zijn en het duurde toen tien tot vijftien seconde. Dat moment zal ik me altijd herinneren en het is het meest speciale moment dat ik had met Audi.”