VIDEO: De samenvatting van de spectaculaire derde etappe Dakar Rally 2024

Na het finishen van de derde etappe in de Dakar Rally bij de motoren wees alles op een overwinning van Pablo Quintanilla, maar al gauw kon daar een streep door. De Chileen kreeg een flinke tijdstraf aan de broek vanwege te hard door de red zone rijden en verloor daarmee de zege. Kevin Benavides was de gelukkige, want ook Joan Barreda kreeg een tik op de vingers. De Spanjaard moest zelfs twaalf minuten inleveren. In het klassement hield Ross Branch de leiding met een strakke etappe, 'Nacho' Cornejo is de nummer twee. GasGas verloor Sam Sunderland met technische problemen, waardoor Daniel Sanders nu de man voor het team is. Een eervolle vermelding voor Toby Price en Skyler Howes, die de wacht hielden bij de ernstig gevallen Sebastian Bühler. Zij kregen na afloop van de etappe de verloren tijd terug.

Bij de auto's was Lucas Moraes het snelste. De Braziliaan profiteerde volop van de derde lekke band van Nasser Al-Attiyah, die zonder alle technische problemen de etappe had gewonnen. Ook Mattias Ekström en Yazeed Al Rajhi konden nog voorbij de Qatarees komen. Al Rajhi had sowieso een goede dag, want naast de derde tijd in de etappe is hij nu de nieuwe leider in het klassement. Carlos Sainz sr. staat nu tweede, maar met 29 seconden achter is er nog genoeg te halen voor de Spanjaard. Tim en Tom Coronel hadden ook een bizarre dag, met technische problemen én een aanrijding met een motor. Desondanks bevinden de broers zich nog altijd in de top-veertig. Michel Kremer en Thomas de Bois hebben minder fijne herinneringen aan de etappe, na een crash eindigde hun Dakar met een vlucht naar het ziekenhuis. Aldaar lijkt de schade mee te vallen.

In de trucks was de schok groot nadat Janus van Kasteren halverwege de etappe ineens de leiding in het klassement verloor, en niet met een kleine marge ook. Een kapotte stuurpompslang zorgde voor veel tijdverlies, maar desondanks blijft de Brabander optimistisch voor de eindzege. Ales Loprais profiteerde maximaal en is de nieuwe leider in het klassement. Ook Martin Macik en Mitchel van den Brink deden goede zaken en stegen met stip.