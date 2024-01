Een dramatische derde etappe in de Dakar Rally voor Nasser Al-Attiyah. De regerend kampioen deed de hele dag mee om de zege en leek na het behalen van de snelste tijd bij het laatste waypoint ook de winst te behalen, maar bij de finish bleek dat de Qatarees slechts de vierde tijd had. Eenmaal in het bivak werd duidelijk waarom, want de Prodrive Hunter kwam op drie banden binnen. Na afloop van de etappe legt de coureur tegenover onder andere Motorsport.com uit hoe dat zo gekomen is. "Vandaag begonnen we goed, maar daarna hadden we twee lekke banden", verklaart de 53-jarige rijder. "In de laatste honderd kilometer pushte ik daarom niet meer, maar met nog dertig kilometer te gaan kregen we toch nog een derde lekke band."

In een Dakar-wagen zijn normaal gesproken maar twee reservebanden mee. Dat was bij Al-Attiyah tijdens de derde etappe ook zo. "We kozen ervoor om door te rijden, want we hadden geen reservebanden meer", vertelt een ietwat teleurgestelde coureur. Geluk bij een ongeluk voor Al-Attiyah was dat het vlakbij de finish was. Daardoor konden alleen dagwinnaar Lucas Moraes, Audi-coureur Mattias Ekström en de nieuwe klassementsleider Yazeed Al-Rajhi langs hem komen. Een vierde plek is dan toch een kleine pleister op de wonden.

Het is te hopen dat de monteurs bij Prodrive snel zijn, want het herstellen van de schade moet binnen twee uur gebeuren. Dat is besloten door de ASO, die de etappe van vandaag als marathonetappe heeft bestempeld. Al-Attiyah gaat ervan uit dat het voor de mannen en vrouwen in het bivak geen probleem is om de Hunter weer op te lappen. "De auto is flink beschadigd, maar dat komt wel goed. De monteurs zijn er nu mee bezig en gaan het oplossen. Geen probleem", laat de nummer vijf in het klassement weten.

Het verliezen van de etappe is een tik voor Al-Attiyah, die gisteren na de recordbrekende vijftigste etappeoverwinning van Stéphane Peterhansel nog van de daken schreeuwde dat hij deze Dakar ook minstens een etappe zou winnen. Dinsdag heeft de Qatarees daar weer een kans voor, met 299 kilometer in de special stage is die etappe met recht een sprint te noemen.