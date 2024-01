De derde etappe is geen prettige voor het Coronel Dakar Team geworden. De broers klapten tijdens de etappe tegen een motorrijder aan en verloren veel tijd, maar voor teamgenoten Michel Kremer en Thomas de Bois is de maandagse etappe al helemaal een om snel te vergeten. Voor hen is de Dakar Rally namelijk veel te vroeg over. Na een vroege crash tijdens de lange etappe moesten beide heren hun Century achterlaten, want vanwege pijn in de rug werden ze per helikopter afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het team heeft aan Racingnews365 laten weten dat het naar omstandigheden goed met het duo gaat en dat er alweer wat grappen en grollen worden uitgehaald. Dinsdag verwacht men meer duidelijkheid te kunnen geven over de fysieke gesteldheid van de Nederlandse combinatie.

Het uitvallen van Kremer en De Bois komt hard aan bij het Coronel Dakar Team, dat ook in hun tweede poging om samen naar de finish te gaan faalt. In 2023 reed het team ook al mee, maar al tijdens de eerste etappe brandde hun Century tot de grond toe af. Dit jaar wilden de heren dolgraag de finish halen, maar dat zat er niet in. Na vier dagen kan er een streep door de droom van het uitrijden van de Dakar Rally.

Tim en Tom Coronel zijn in het bivak aangekomen waar de monteurs hard aan de bak moeten om de Century op te lappen voor etappe van dinsdag. Daarvoor hebben de mannen twee uur de tijd, de ASO heeft maandag en dinsdag als marathonetappe bestempeld en dus hoort daar ook een korte reparatietijd bij. De tweelingbroers hebben laten weten dat het repareren goed verlopen is en dat dinsdag starten hoe dan ook gaat gebeuren.