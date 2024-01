Kapotte stuurpompslang stopt succesreeks Van Kasteren in Dakar: "Pittige dag"

Voor Janus van Kasteren verliepen de eerste Dakar-dagen volledig naar wens. Op een klein probleempje met het bandenaflaatsysteem tijdens de tweede etappe na had zijn Iveco geen enkel technisch euvel, maar daar kwam tijdens de derde etappe van de Dakar Rally 2024 een einde aan. Na ongeveer de helft van de derde etappe begon zijn truck te piepen en te kraken. "Het begon wel goed tot de helft eigenlijk. We lagen daar voor, een minuut of vier en een half. Toen kregen we een lekke band, maar dat was niet zo erg. Dat hebben er wel veel meer gehad vandaag", begint de titelverdediger na de etappe, waarin de leiding in het klassement ook verloren ging. "Veertig, vijftig kilometer daarna sloeg de slang van de stuurpomp eraf of ging kapot. Daar liep alle olie uit."

Met een cabine vol met olie en een kapot stuur was doorrijden geen optie en moest de coureur samen met navigator Darek Rodewald en monteur Marcel Snijders aan de bak om weer hun weg te vervolgen. "We hebben die leiding moeten maken en de olie bij moeten vullen", vertelt de Brabander. Daarmee was de kous nog niet af voor de man die vorig jaar met de Touareg Trophy naar huis kon. "We zijn daarna nog eens gestopt om de olie bij te vullen." De gifbeker was daarmee nog niet leeg, want niet veel later klapte nog een band. "We moesten nog honderd kilometer en hadden geen banden meer", aldus de in het dagelijks leven directeur van een machinehandel. "Het was een zware dag."

Ondanks dat het daarna op technisch gebied over was met de problemen, speelden andere deelnemers een vervelende rol voor Van Kasteren. "We zaten in het stof van al die buggy's. Zij hoefden niet twintig minuten te wachten. De laatste 130 kilometer heb ik gewoon geen gas meer kunnen geven", beklaagt de coureur zich, die ondanks een lastige dag niet geheel ontevreden is. "Ik vind de schade eigenlijk nog wel meevallen. Ik verloor zestien minuten en sta algemeen nu drie minuten achter op Loprais. Die haal ik makkelijk in. Op naar morgen!"