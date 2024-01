Dakar-team Loeb teleurgesteld over inkorten 48-uursetappe

Nog voordat de 48-uursetappe van de Dakar Rally onderweg was, was de lengte van de special stage het gesprek van de dag. In een overleg tussen de topmannen van de deelnemende teams bij de auto's werd besloten om de route aan te passen. Er werden minder kilometers afgelegd en voegde de ASO een langere slow zone in om de verwachte brandstofproblemen te voorkomen. De beslissing van de Dakar-organisatie is tegen het zere been van het Bahrain Raid Xtreme-team, waar Sébastien Loeb voor uit komt. In een statement haalt de renstal hard uit naar de organisatoren.

"Twee dagen reden we door de genadeloze duinen in het Empty Quarter. De auto's reden 547 kilometer door het hart van de woestijn. De etappe doet denken aan de special stage in Parijs-Dakar van 1980, waarin de rally naam maakte voor zichzelf", aldus Bahrain Raid Xtreme. "Iedereen moest tijdens de etappe alle telefoons inleveren en deze werden in een verzegelde zak meegenomen. De coureurs mochten alleen 's avonds voor het slapen gaan met de engineers bellen en het kamp waar ze sliepen is heel basic. Een deel van de voorbereiding van Bahrain Raid Xtreme was ook om de 48-uursetappe goed aan te pakken. We hadden zorgen over de snelheid en het losse zand van de woestijn. De engineers zijn vanaf het moment dat we op 20 november van deze etappe hoorden hard aan de slag gegaan om ons goed voor te bereiden. Het is dan ook een verrassing om rond 23:00 uur de avond van tevoren te horen dat de etappe is aangepast, met 27 kilometer minder en ook nog een stuk van 37 kilometer dat niet meetelt in de uitslag."

Teammanager Gus Beteli laat ook in duidelijke bewoordingen aan de verzamelde pers in Saudi-Arabië weten niet blij te zijn met de inkorting: "We hebben de organisatie vanaf het moment dat ze de etappe bekendmaakten gesteund en de afstand was voor niemand een verrassing. Het is heel teleurstellend om het nieuws vlak voordat we gingen slapen te horen."

Ondertussen trok Loeb zich tijdens de etappe weinig aan van de kritiek en hij schreef met een uitstekende tweede dag de etappe op zijn naam. In de stand staat de Fransman nu derde met een half uur achterstand op nummer een Carlos Sainz sr.