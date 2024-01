Met de 48-uursetappe die op donderdag en vrijdag gereden wordt staat niet alleen de organisatie van de Dakar Rally voor een grote opgave, de deelnemers moeten ook het uiterste uit henzelf en uit de voertuigen halen. Over de haalbaarheid voor de voertuigen waren veel vraagtekens. Voordat de etappe donderdagochtend begon zijn de fabrikanten in een nachtelijke meeting bijeengekomen om te overleggen over de lengte van de special stage. Naar verluidt zijn er vragen gesteld over de punten waar getankt kan worden, de fabrikanten hebben in hun berekeningen gezien dat op dat vlak problemen komen. De ASO heeft na de klachten besloten de getimede zone niet 570 kilometer te laten duren, maar kortte deze in naar 547 kilometer. Ook is tussen kilometer 54 en 90 een slow zone ingesteld, waar niet vol gas gereden mag worden. Zo wil de organisatie voorkomen dat deelnemers tijdens de etappe zonder brandstof komen te zitten.

Er komen verschillende verhalen over de meeting - gehouden aan de rand van de beruchte Empty Quarter - naar buiten. Zo melden enkele aanwezigen aan Motorsport.com dat Audi niet aanwezig was, omdat zij zich geen zorgen over het hoge brandstofverbruik maken. Anderen vertellen juist dat de topmannen van de Duitse fabrikant wel hun gezicht lieten zien en dat zij ook akkoord gingen met het inkorten van de etappe. De coureurs zijn ondertussen onderweg voor de grootste uitdaging van de Dakar van 2024, waar zij om 16.00 uur lokale tijd (14.00 uur in Nederland) hun dag moeten stoppen om morgen om 8.00 uur (6.00 uur Nederlandse tijd) weer van start te gaan. Onderweg zijn zeven bivaks ingericht, waar de coureurs een tent, slaapzak en 'militair rantsoen' krijgen om op krachten te komen.

De motoren werken wel de gehele etappe af, maar onderweg blijkt dat zij ook brandstofproblemen hebben. Zo was kanshebber Pablo Quintanilla voor het eerste tankpunt gestrand met een Honda zonder benzine en moest hij bij de concurrentie bedelen voor nog een beetje brandstof. De Chileen is ondertussen weer op weg, maar kan een podiumpositie in de Dakar van dit jaar uit zijn hoofd zetten. Andere rijders komen met nog enkele druppels aan brandstof het tankgebied in.