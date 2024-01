Loeb trekt 48-uursetappe Dakar Rally naar zich toe

Het werd een vroege start van de lange 48-uursetappe in de Dakar Rally voor de deelnemers bij de auto's. Om 8:00 lokale tijd (6:00 Nederland) mochten de dames en heren zich opmaken voor het slotstuk van de ultieme uitdaging door de Saudische woestijn, zonder enig idee te hebben waar ze in het klassement reden. Het goede voorgevoel was ongetwijfeld bij Carlos Sainz sr., die ergens onderweg gehoord had dat klassementsleider Yazeed Al-Rajhi in het begin van de special stage zijn Toyota af had geschreven. De leiding in het algemeen klassement lag dus voor het oprapen. Deel een van de etappe over twee dagen legde de Spanjaard dan ook als snelste af, maar Loeb ging als een speer in het tweede gedeelte. Aan de streep staat er zelfs een voorsprong van twee minuten achter de naam van de Prodrive-coureur, voor Sainz sr. Mattias Ekström doet het met een derde plaats ook goed.

Dat het weer geen eenvoudige dag werd, was duidelijk op het moment dat Nasser Al-Attiyah tot stilstand kwam. Een technisch probleem op nog geen dertig kilometer voor de finish zorgde ervoor dat er een dikke streep door zijn titelaspiraties kan. Een uur nadat de top de etappe uit had gereden staat de regerend Dakar-kampioen nog altijd stil. Een hard gelag voor de Qatarees, die voor de 48-uursetappe aan een sterke opmars bezig was en ergens in het achterhoofd al weer droomde van een volgende zege.

Eryck Goczal liet met de Taurus ook zien dat de Challenger-klasse door de duinen een klasse is om rekening mee te houden. De Pool werd vijfde, op iets minder dan een half uur van de winnaar Loeb. Goczal onderstreept daarmee dat hij de grote man is binnen het klassement bij de buggy's, waardoor de 19-jarige coureur alweer zich op kan maken voor zijn tweede Dakar-winst.

De gaten achter Loeb, Sainz en Ekström waren gigantisch. Toyota was de hele marathonetappe niet bij de snelsten te vinden en met Lucas Moraes op 22 minuten is de achterstand groot. Guerlain Chicerit werd zesde, waarachter Seth Quintero zich niet uit het veld liet slaan na een zware eerste Dakar-week en zevende werd. Het verschil tussen Chicerit en Quintero was zo klein, dat honderdsten uitsluitsel moesten bieden wie van de twee de snelste was. De Fransman kreeg uiteindelijk te horen dat hij degene was die net iets rapper was. De Mevius liet zien ook nog altijd mee te doen voor de top-tien en werd achtste, voor Martin Prokop die een goede etappe bekroond met een achtste tijd. Giniel de Villiers maakt aanspraak op een top-tien klassering in het algemeen klassement met een strakke negende tijd.

In het klassement is het Sainz die stevig de touwtjes in handen heeft. De routinier staat meer dan twintig minuten voor op nummer twee Ekström. Loeb stijgt met stip na zijn goede 48-uursetappe en staat nu derde.

Top-tien auto's zesde etappe Dakar Rally 2024