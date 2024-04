Nicholas Spinelli debuteert dit weekend op TT Circuit Assen in het World Superbike als vervanger van de geblesseerde Danilo Petrucci. Het is het eerste raceweekend van de Italiaan in deze klasse en dus werd er op voorhand weinig van hem verwacht. Toch slaagde hij er zaterdag in om zijn allereerste race in het kampioenschap meteen te winnen. Dat zorgde natuurlijk voor een euforisch gevoel, zeker omdat hij dit weekend voor het eerst kennismaakte met een superbike. “Ik ben heel, heel blij. Vrijdag probeerde ik voor het eerst een superbike en deze motor is echt ongelofelijk, want die heeft enorm veel vermogen”, zei Spinelli na afloop.

Wel moet opgemerkt dat Spinelli in Assen het geluk aan zijn zijde had. Voor de start van de eerste race regende het, waardoor de baan vochtig werd. De meeste rijders kozen uiteindelijk voor slicks, terwijl Spinelli als enige op pad ging met intermediates. Zelf had hij echter geen aandeel in dat besluit. “Voor de race vroeg ik aan het team: ‘Ga ik voor de intermediate, of de slicks?’ Het team nam het besluit”, legde de tweevoudig racewinnaar in MotoE uit, om te benadrukken dat Barni Ducati de keuze voor intermediates maakte doordat hij zelf amper ervaring had op de Ducati Panigale.

Rode vlag komt als geroepen

Na de voortvarende start had Spinelli op het hoogtepunt maar liefst 24 seconden voorsprong op de achtervolgers, maar onder de teruggekeerde zon droogde het asfalt snel op en raakte hij in het nadeel. De rode vlag in de vijftiende ronde bleek zijn redding, want tweederde van de vooraf geplande raceafstand was afgelegd en daardoor kon er meteen een uitslag opgemaakt worden. “De race ging heel goed, want in de eerste ronde regende het in de eerste sector. Toen het droog werd, had ik een goede voorsprong”, blikte Spinelli terug. “Daarna zag ik het gat kleiner worden en hoopte ik dat de race zou eindigen. De rode vlag was fijn en ik ben heel, heel blij.”

Op het moment dat de rode vlag gezwaaid werd, hadden Toprak Razgatlioglu en Alvaro Bautista net de aansluiting gevonden bij Spinelli. Als de rode vlag niet nodig was geweest, had hij in de slotfase van de race hoogstwaarschijnlijk nog behoorlijk wat terrein verloren, al leek een plek in de top-tien nog altijd mogelijk. “Ik weet het niet. Dat zou ook een goed resultaat zijn, maar eerste is beter!”, aldus Spinelli. “Ik ben blij met de eerste plek en ik weet niet wat het zonder rode vlag was geworden, maar die was er wel en daar ben ik blij mee.”