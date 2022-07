Van der Mark langer met BMW in WK Superbikes

Michael van der Mark heeft dit WK Superbikes-seizoen nog weinig kunnen racen. Een gebroken been die hij in de aanloop naar de wintertests opliep liet hem de eerste race in Aragon missen. Voor eigen publiek maakte hij in Assen zijn rentree. Een wedstrijd later in Portugal ging de Nederlander opnieuw hard onderuit en brak daarbij zijn rechterbovenbeen. Hoewel het Van der Mark op sportief gebied dit jaar nog niet meezit, heeft hij wel een krabbel onder een nieuw contract bij BMW gezet. Dit betekent dat de coureur ook volgend seizoen voor het Duitse merk, waar hij sinds 2021 voor rijdt, in actie komt.

De 29-jarige rijder uit Gouda voelt zich op zijn plek bij BMW en is verheugd een verlenging met het team te kunnen aankondigen. "Helaas pakt het huidige seizoen nog niet uit zoals ik had gehoopt. Daar kan ik echter niets aan veranderen. Het is zaak om zo snel mogelijk te herstellen", aldus Van der Mark. "Ik wil zo snel mogelijk weer op de motor klimmen. Ik mis alles: het team, de machine en het racen. Al is het enige dat nu telt wat de doktoren zeggen. Hun advies volg ik op. Het is dus afwachten wanneer ik weer mag racen. Ik heb in Assen wel de potentie van de motor gezien, sindsdien is het project ook alleen maar vooruitgegaan. Dat zag ik in de afgelopen paar races en werd nog een bevestigd door het podium dat Scott haalde in Donington. Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan en mijn steentje bij te dragen. Ik ben er zeker van dat we een succesvolle toekomst tegemoet gaan."

BMW Motorrad Motorsport-chef Marc Bongers weet dat de Nederlander van waarde is voor het team. BMW verwacht de rijder na de zomerstop weer te kunnen inzetten. "In zijn eerste seizoen paste hij zich uitstekend aan op de motor", aldus de teambaas. "Dit bevestigde hij met een overwinning op Portimao. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de motor in zijn eerste jaar, is ontzettend belangrijk geweest. Helaas wordt hij sinds de winter al geplaagd door een blessure. Toch is onze verwachting dat hij bij zijn terugkeer snel weer op zijn oude niveau presteert. Het is geweldig dat hij onderdeel blijft van onze familie en het is belangrijk dat we de verlenging voor de zomerstop al hebben geregeld. Het geeft aan hoeveel vertrouwen we in hem hebben en hiermee kan hij zich ook volledig op zijn herstel richten. We kijken uit naar zijn terugkeer en een sterk 2023 met elkaar."

Lof voor Michael van der Mark: BMW mist met Van der Mark 'een belangrijke referentie' in 2022