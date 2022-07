Razgatlioglu heerst ook in Superpole-race op Donington Park

Toprak Razgatlioglu kwam net als bij de eerste race op zaterdag fantastisch weg van zijn derde startplek. De Yamaha-rijder verschalkte na het startschot opnieuw de Kawasaki's van pole-man Jonathan Rea en Alex Lowes. Rea nam in de openingsronde de tweede plek in. Scott Redding schoot bij de start met zijn BMW langs Lowes, naar de derde plaats.

Alvaro Bautista sloot aan als vijfde. De Spanjaard ging zaterdag in de laatste bocht van Donington Park (Goddards) onderuit, liggend op de tweede plek en in gevecht met Rea. Net als de andere Ducatisten liet Bautista voor de sprintrace de hardere band monteren. De anderen stonden op zachter rubber.

Razgatlioglu was zondagochtend ontketend. De regerend kampioen liep per ronde wat verder weg van Rea en reed met 1.27.166 het ronderecord van de Kawasaki-coureur (uit 2019) uit de boeken. Ook Rea wist lost te komen van de rest. Achter hem was de strijd voor de derde plaats zeer spannend. Lowes klopte zaterdag Redding voor de laatste podiumplek. Redding - dit jaar met BMW nog zonder bokaal - zat niet te wachten op een herhaling. In de achtste van tien ronden ging Lowes voorbij aan Redding bij de Melbourne Hairpin. Redding sloeg in de voorlaatste ronde bij bocht 1 terug.

Bautista wist de aansluiting bij de knokkende Britten te vinden en voerde de druk op bij Lowes. Hierdoor kreeg Redding wat lucht en kon hij zijn podiumplaats veilig stellen. Bautista ging in de laatste ronde bij de Foggy Esses langs Lowes en eindigde als vierde. Michael Rinaldi werd zesde, voor Iker Lecuona, Andrea Locatelli, Loris Baz en Garrett Gerloff.

In de tussenstand voor het wereldkampioenschap leidt Bautista met 226 punten. Rea (213) is tweede, Razgatlioglu (178) derde. Race 2 gaat zondag om 15.00 uur (NL-tijd) van start.

Uitslag Superpole-race, Donington Park