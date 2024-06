Van der Mark baalt na WSBK-weekend Misano: “Ongelukkige dag”

Na een lange onderbreking van zeven weken mocht het World Superbike afgelopen weekend aantreden op Misano World Circuit Marco Simoncelli voor de vierde ronde van het huidige seizoen. Zoals gebruikelijk stonden er in Italië twee hoofdraces en een sprintrace op het programma, maar die brachten Michael van der Mark niet was hij ervan had verwacht. Na een crash in de zaterdagse superpole was de Nederlander veroordeeld tot een zestiende startpositie voor de eerste hoofdrace en de superpolerace. In de eerste race knokte Van der Mark zich naar de achtste plek, maar in de superpolerace bleef hij steken op de twaalfde plaats. In de tweede hoofdrace op zondag verging het hem vanaf opnieuw de zestiende startpositie nog minder, want door technisch malheur moest hij zijn BMW al na zes ronden in de pits parkeren.

“Het was een heel ongelukkige dag”, concludeerde Van der Mark dan ook na afloop van de zondag in Emilia-Romagna. Dat begon dus in de superpolerace, waarvan de uitslag leidend is voor het bepalen van de eerste drie rijen op startopstelling voor de tweede hoofdrace. Een plekje in de top-negen was daarom ook het doel van de 31-jarige rijder uit Gouda, iets wat gezien zijn achtste plek op zaterdagmiddag niet onmogelijk was. Toch lukte het niet. “In de superpolerace had ik een goede start, maar in de eerste bocht moest ik door de uitloopstrook. Daarna ging het aardig, ik wist nog wat plaatsen goed te maken. Helaas had ik in de eerste ronde een momentje met een andere rijder, waardoor ik als laatste terugkeerde op de baan. Ik heb zo hard mogelijk gepusht, maar helaas eindigde ik als twaalfde.”

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

“Het doel was om in de superpolerace in de top-negen te eindigen, maar in de tweede race moest ik weer vanaf de zestiende plaats starten. Dat was niet ideaal”, vervolgde Van der Mark, die vanaf het begin van de tweede hoofdrace merkte dat zijn BMW M1000RR niet in opperbeste conditie verkeerde. De resultaten bleven zodoende achter bij de snelheid die hij gedurende het weekend liet zien. “Aanvankelijk had ik wat problemen met de motor en die problemen werden erger en erger. Daardoor moest ik opgeven”, aldus Van der Mark. “Het was zonde, want over het gehele weekend gezien weerspiegelen de resultaten niet welke snelheid ik had. Nu moeten we hergroeperen en onszelf klaarstomen voor Donington.”

Perfect weekend pas het begin voor Razgatlioglu

De verrichtingen van Van der Mark stonden in schril contrast met wat teamgenoot Toprak Razgatlioglu presteerde in Misano. De Turk, die Yamaha afgelopen winter verruilde voor BMW, stelde eerst met een ronderecord pole-position veilig. Daarna kwam hij in de drie races telkens als eerste over de finish. “Voor het weekend zei ik dat het mijn doel was om dit weekend drie zeges te boeken. Eindelijk is het gelukt”, vertelde de opgeluchte Razgatlioglu. “Ik heb vooral genoten van de laatste race, want het was voor niemand eenvoudig met de hete omstandigheden. Iedereen gleed veel meer, maar we hebben het geweldig gedaan. Dit is teamwork, want in mijn eentje kan ik niet winnen. Iedereen werkt hard en eindelijk hebben we drie zeges in één weekend geboekt. Het lijkt erop dat dit pas het begin is.”

Met zijn drie overwinningen in Misano nam Razgatlioglu ook de leiding in de World Superbike-stand over. Met 179 punten heeft de Turk een marge van 21 punten op naaste belager Nicolo Bulega. Regerend wereldkampioen Alvaro Bautista staat daar weer drie punten achter. Van der Mark bezet de negende plaats in de tussenstand met 65 punten.