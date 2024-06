Razgatlioglu voltooit WSBK-hattrick in Misano, Van der Mark valt uit

Het vierde raceweekend van het World Superbike-seizoen werd tot dusver gedomineerd door Toprak Razgatlioglu, die naast de pole-position ook zeges pakte in de eerste hoofdrace en de superpolerace. Met de overwinning in de sprintrace van zondagochtend verzekerde de BMW-rijder zich ook van pole-position voor de tweede hoofdrace in Emilia-Romagna, die om 14.00 uur van start ging. Teamgenoot Michael van der Mark moest de race vanaf de zestiende positie aanvangen.

Een gelukkige race kende Van der Mark vanaf die startpositie niet. De Nederlander zag zijn race vroegtijdig ten einde komen, want al aan het einde van de zesde ronde moest hij zijn BMW M1000RR met technische problemen in de pitbox parkeren. Van der Mark was niet de enige die in de openingsfase met technisch malheur kampte. Dat gold eveneens voor Dominique Aegerter, die in de vijfde ronde een hevig rokende Yamaha van GRT aan de kant moest neerzetten. Helemaal vooraan in de race had Nicolo Bulega zich aan kop genesteld met een uitstekende start, terwijl Razgatlioglu de grote verliezer werd van de openingsfase. Hij viel terug naar de vijfde positie.

Razgatlioglu slaagde er daarna in rap tempo in om terrein goed te maken en al snel keerde hij terug op de tweede positie, al had Bulega op dat moment al een voorsprong van 1,4 seconde opgebouwd. Het duurde even voordat de Turk die achterstand had gedicht, maar toen hij zijn tempo eenmaal opvoerde, was het relatief snel gedaan. In de achtste ronde greep Razgatlioglu in bocht 8 de leiding over, om enkele bochten later meteen al een gaatje te slaan richting Bulega. De Ducati-rijder probeerde zo goed mogelijk bij te blijven, maar zag de BMW in het restant van de race alleen maar verder wegrijden.

Na 21 ronden kwam Razgatlioglu zodoende als winnaar over de finish in Misano, waar hij zijn eerste hattrick als BMW-rijder scoorde. Bulega volgde op drie seconden achterstand als de nummer twee, terwijl Alvaro Bautista de derde podiumplek veiligstelde. De regerend kampioen moest vanaf de vierde startrij komen en rekende in de strijd om het podium af met Alex Lowes, de genoegen moest nemen met P4. Andrea Locatelli volgde op de vijfde positie als beste Yamaha-rijder, voor de sterke Danilo Petrucci en Axel Bassani op de zevende stek. Remy Gardner, Iker Lecuona en Jonathan Rea completeerden de top-tien, terwijl ook Andrea Iannone, Scott Redding, Sam Lowes, Tito Rabat en Phillip Öttl punten scoorden.

Het World Superbike-seizoen wordt volgende maand tussen 12 en 14 juli vervolgd met een raceweekend op Donington Park.

Uitslag race 2 World Superbike Misano