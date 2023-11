WEC 2024: Ferrari met drie Hypercars, Vanwall moet plaatsmaken

De FIA en Automobile Club de l'Ouest (ACO) hebben de deelnemerslijst voor 2024 gepubliceerd, waarmee bevestigd is dat Ferrari drie Hypercars inzet voor het volledige seizoen. In die derde AF Corse, met startnummer #83, zal oud-Formule 1-coureur Robert Kubica achter het stuur kruipen, maar zijn teamgenoten zijn nog niet bekend. Die derde auto doet dan echter niet meer voor het teamkampioenschap, maar de zogenaamde Endurance Trophy voor Hypercar-teams, aangezien het teamkampioenschap beperkt is tot twee deelnemende auto's per merk.

In totaal bestaat het WEC-veld in 2024 weer uit 37 deelnemers, al is de verdeling nu flink veranderd door het afscheid van de LMP2-klasse (met uitzondering van de 24 uur van Le Mans) en de GTE Am-klasse. Nu bestaat het kampioenschap nog maar uit twee klassen: de Hypercars en de nieuwe LMGT3. Voor 2024 bestaat het veld uit maar liefst negentien Hypercars en achttien LMGT3's. Dat houdt in dat er - inclusief de derde Ferrari 499P - zeven nieuwe Hypercars op de lijst staan. Cadillac, Toyota, Porsche en Peugeot zijn ook weer van de partij, maar krijgen flink wat concurrentie erbij.

BMW is met twee M Hybrid V8's een van de nieuwkomers in het WEC. Het Duitse merk was al actief in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, maar zet nu dus ook twee Hypercars in voor het WEC. Dries Vanthoor en Sheldon van der Linde zullen het team vertegenwoordigen in de bolides met startnummers #15 en #20. Ook Robin Frijns gaat in een BMW verschijnen, maar welke is nog niet bekend.

Alpine is een andere nieuwkomer: ook zij zetten direct twee exemplaren van de A424 in. Daar zijn in ieder geval Matthieu Vaxivière en Nicolas Lapierre officieel bevestigd als rijders, al is ook al bekend dat Mick Schumacher in een van de Alpine's stapt. Lamborghini zet het eerste jaar één SC63 Hypercar in, maar is al voornemens om dit programma met Iron Lynx in 2025 uit te breiden. Mirko Bortolotti staat voor nu op de lijst als een van de coureurs, al beschikken zij ook nog over Andrea Caldarelli, Romain Grosjean en Daniil Kvyat. Lamborghini zet een ander exemplaar van de LMDh in voor IMSA, maar de line-ups zijn nog onbekend.

Nyck de Vries naar Toyota

Ook het Italiaanse Isotta Fraschini staat op de inschrijflijst. Zij hebben al twee coureurs naar voren geschoven: Alejandro Garcia en Jean-Karl Vernay. Dat project heeft echter een flinke knauw opgelopen, aangezien Vector Sport, dat oorspronkelijk dit programma zou leiden, heeft bekendgemaakt dat het niet zal deelnemen in 2024. In een verklaring wijzen zij naar Isotta, dat niet de gegevens van de auto heeft vrijgegeven en zo contractbreuk pleegt. Zo zijn er nog wat vraagtekens over de toekomst van dit project. Ten slotte voegt Jota nog een tweede Porsche 963 LMDh op de grid.

Met al die toevoegingen verliest het WEC-veld ook weer wat namen. Het Vanwall Racing-team, geleid door ByKolles, heeft plaats moeten maken voor enkele nieuwe toevoegingen. Het team kende een moeizaam debuutseizoen in het WEC en dat avontuur heeft niet langer geduurd dan één seizoen. Ook Glickenhaus is van de lijst verdwenen nadat het team al de 8 uur van Bahrein oversloeg vanwege financiële problemen. Zij konden geen sponsor vinden voor 2024 en omdat er geen Evo-versie van de Pipo 007 LMH kon komen, zag Jim Glickenhaus geen reden om door te gaan.

Tot nu toe staat er zeker één Nederlander op de Hypercar-grid: Nyck de Vries. Na een kort avontuur in de Formule 1 keert de 28-jarige Fries weer terug in het WEC, maar dan in de topklasse met Toyota. In Bahrein nam Job van Uitert nog deel aan de rookietest namens Vanwall, maar met het verdwijnen van dat team is het nog maar de vraag of hij volgend jaar een zitje vindt in het WEC.

In de LMGT3-klasse zijn negen fabrikanten met ieder twee auto's te vinden: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren en Porsche. In die klasse zal MotoGP-legende Valentino Rossi te vinden zijn. De 44-jarige Italiaan maakt namelijk de opstap met BMW naar het WEC, waar hij in de BMW M4 GT3 zal rijden namens het Belgische WRT. Bij het Akkodis ASP Team, dat met een Lexus RC F GT3 rijdt, is Jose Maria Lopez een van de grote namen. Hij verruilt het Hypercar-team van Toyota voor een nieuw avontuur in de GT-racerij. In de andere Lexus van het team stapt de ervaren Kelvin van der Linde in.

De inschrijflijst voor WEC 2024