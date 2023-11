De afgelopen periode voelde voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher de nieuwe Hypercar van Alpine al aan de tand tijdens een privétest. De samenwerking beviel dusdanig goed dat men besloten heeft de handen ineen te slaan voor 2024. Schumacher gaat daarmee zijn debuut in het langeafstandsracen maken. De Duitser komt uit in het FIA World Endurance Championship, waaronder de 24 uur van Le Mans.

“Er begint een nieuw hoofdstuk voor mij met Alpine in de FIA WEC Hypercar-klasse”, begint de zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher. “De auto is indrukwekkend en ik kan niet wachten tot we aan de slag gaan. Ik ben opgegroeid met formulewagens, dus het is een geweldige kans om mijn rijvaardigheden te tonen in een auto met een gesloten cockpit en afgesloten wielen. Ik heb het racen dit jaar enorm gemist. Van jongs af aan doe ik niets liever dan racen. Het was soms lastig om andere coureurs in actie te zien op de baan. De langeafstandsracerij is een nieuwe uitdaging voor me. Ik weet zeker dat we mooie momenten gaan beleven.”

Naast zijn nieuwe deal met Alpine maakte Schumacher bekend in 2024 als reservecoureur verbonden te blijven aan het Mercedes F1 Team.

Naast Schumacher heeft Alpine ook de overige vijf rijders voor de twee Hypercars bekendgemaakt. Dat zijn de Fransen Nicolas Lapierre, Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere en nieuwkomer Paul-Loup Chatin, evenals de Oostenrijker Ferdinand Habsburg. De livery en de verdeling over de auto’s wordt op 7 februari bekendgemaakt.