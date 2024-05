Peugeot voelt zich 'oneerlijk behandeld' in WEC

"Mijn gevoel is dat we oneerlijk behandeld worden", zegt Jean-Marc Finot, de autosportbaas van Peugeot, tegen Motorsport.com. Hij noemt daarbij niet expliciet de Balance of Performance, aangezien het per het reglement verboden is voor fabrikanten, teams en coureurs om hierover te spreken. Toch is in de woorden duidelijk een ondertoon te merken dat Finot niet blij is met het hoge gewicht en lage vermogen dat zijn team heeft gekregen sinds de introductie van de 9X8 2024, een evo-versie van de 9X8 mét achtervleugel.

"We hebben een jaar geprobeerd om de auto te verbeteren en we zien noch op de baan noch in de resultaten het effect hiervan", baalt Finot. "Dat is heel moeilijk te begrijpen en is heel slecht voor de teamgeest." De 9X8 2024 was niet competitief tijdens de 6 uur van Imola, waar de nieuwe versie van de Le Mans Hypercar debuteerde. Vervolgens kreeg Peugeot er voor de race op Spa nog vier kilogram bij terwijl het 2 kW aan vermogen moest inleveren. Daarmee volgden de FIA en Automobile Club de l'Ouest wel de lijn van de meeste Hypercars, die extra gewicht kregen en minder vermogen tot hun beschikking hadden.

De ACO heeft wel een belangrijk onderdeel van de nieuwe BoP-methode voor 2024 herhaald. "Het proces van BoP stelt een window vast. Als een auto te goed presteert, dan zullen we deze snel afremmen", legt voorzitter Pierre Fillon uit. "Maar als een auto ondermaats presteert, dan zullen we veel langzamer reageren om sandbagging te voorkomen."

Teleurstelling

Olivier Jansonnie, de sportief directeur van Peugeot Sport, noemde de prestaties van de 9X8 op Spa teleurstellend. De best geklasseerde van de twee Peugeots was de #93 van Nico Müller en Mikkel Jensen, die met de tiende plaats één punt pakten. "We zijn behoorlijk teleurgesteld door de performance van de auto hier", zegt Jansonnie. "We wisten eerlijk gezegd vanaf het begin, vanaf de eerste vrije training, al dat het een vrij lastig weekend zou worden, maar we hadden gehoopt er een beetje dichter bij te staan dan wat we hebben laten zien."

Wel zag Jansonnie nog lichtpuntjes in de race die na een lange onderbreking hervat werd. Hij zag namelijk dat de 9X8 2024 in de eerste en laatste sector sterk was - wat door de lange rechte stukken een goed teken kan zijn voor de 24 uur van Le Mans. "We hopen dat we daar een betere pace kunnen tonen", voegt de sportief directeur toe. "Het is behoorlijk anders wat betreft de lay-out."

Vanwege de regels omtrent BoP, wil Finot nog geen voorspellingen doen voor de 24 uur van Le Mans. "Er is iets waar ik niet over mag spreken wat anders zal zijn voor Le Mans, dus ik kan geen voorspellingen doen."