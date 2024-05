Applaus en verwarring: Het unieke besluit van WEC om race te verlengen

Onder een brandende zon op het fraaie circuit van Spa-Francorchamps genieten drie dagen lang in totaal 88.180 toeschouwers van het World Endurance Championship - een record voor deze race. Het langeafstandskampioenschap geniet hoogtijdagen, maar stond zaterdag 11 mei toch ineens voor een uitdaging. De 6 uur van Spa-Francorchamps verloopt grotendeels zonder al te grote incidenten, totdat het met nog 1 uur en 49 minuten te gaan serieus fout gaat op Kemmel Straight. De #3 Cadillac Racing met Earl Bamber achter het stuur heeft een goede run uit Eau Rouge en nadert de #99 Proton Competition Porsche met rasse schreden. Hij probeert de 963 LMDh in te halen, maar wat volgt is contact met de WRT BMW M4 LMGT3 van Sean Gelael en een enorme crash waarbij de Cadillac even van de grond raakt en enkele tientallen meters later pas tot stilstand komt.

Kemmel Straight ligt vol met puin na deze crash, maar het grootste probleem is nu de schade aan de vangrails. Deze hebben een stevige klap opgevangen en moeten vervangen worden. Gezien de aard van de crash belooft het van tevoren al een lange onderneming te worden om deze te herstellen, zoals ook rondom het circuit omgeroepen wordt. De minuten tikken weg en één voor één bewegen steeds meer fans zich richting de uitgang, wetende dat ze op die manier in ieder geval de files vermijden. Als om 18.30 uur, een halfuur voor het geplande einde van de race, nog altijd gewerkt wordt aan de vangrails verliezen steeds meer toeschouwers de hoop op een herstart. Ongeveer een kwartier later volgt pas een update, maar deze is anders dan velen hadden verwacht: de wedstrijd wordt hervat en wel voor de duur van wat er vóór de rode vlag nog op de klokken stond - 1 uur en 44 minuten.

Ferrari protesteert

De beslissing is een bijzondere en kan rekenen op luid applaus van de fans die wel op het circuit zijn gebleven. Het leidt echter ook tot verwarring, zelfs bij de Britse commentatoren. Is het überhaupt wel mogelijk om een race na de officiële eindtijd door te laten lopen? Wel staat vast: het is een primeur, want het WEC heeft nog nooit eerder besloten om deze 'blessuretijd' in te zetten. Volgens het sportief reglement is deze beslissing wel geoorloofd. Artikel 14.3.1 stelt namelijk dat de wedstrijdleiding mag besluiten om de 'de vastgestelde racetijd te stoppen en/of te wijzigen'. Daarbij geldt alleen wel dat die wijziging niet de vastgestelde tijd van de wedstrijd mag overschrijden. Kortom, een 6-uursrace mag niet langer duren dan 6 uur.

Veel fans van de langeafstandsracerij verwelkomen deze beslissing, maar niet alle teams zijn blij met de keuze van de wedstrijdleiding om de race om 19.10 uur te hervatten en deze dus vervolgens tot 20.54 uur te laten duren. Eén team in het bijzonder is niet blij met de beslissing: Ferrari. Zij liggen op het moment van de rode vlag immers op P1 en P2, maar weten ook dat Jota en Porsche Penske al een pitstop hebben gemaakt. Bij de herstart weet Ferrari dus dat het posities en veel terrein zal verliezen. Reden genoeg voor het team om na de race protest aan te tekenen tegen het besluit om de race te hervatten met de tijd die verloren ging door de rode vlag.

Antonello Coletta, Ferrari's baas van de sportscarraces, vertelt na de race aan Motorsport.com: "Ik begrijp niet wat er is gebeurd. De klok liep door en de beslissing om na zes uur opnieuw te starten kwam voor mij heel onverwacht. Eerlijk gezegd waren we in staat om de race te winnen en ik ben niet blij. Mijn verwachting was dat we misschien een paar ronden konden herstarten om de race uit te rijden, maar niet om 1 uur en 44 minuten volledig opnieuw te rijden." Het protest van Ferrari mislukt: een beslissing van de stewards kan volgens het reglement immers geen onderwerp zijn van een protest.

Sportieve eerlijkheid

Wel rest nu de vraag in hoeverre het WEC deze lijn zal doortrekken in toekomstige races die stil komen te liggen door een rode vlag. Het gebeurt niet heel vaak dat het WEC naar de rode vlag moet grijpen, aangezien in veel gevallen de safety car of full course yellow volstaat door de lange duur van de races. In dit specifieke geval kon de wedstrijdleiding niet anders dan de race stilleggen door de herstelwerkzaamheden aan de vangrails, maar nu is het de vraag of deze 'blessuretijd' vaker ingezet zal worden. Bij de aankomende 24 uur van Le Mans lijkt dat overbodig, maar voor de andere races van zes uur zal dit mogelijk een nieuw precedent scheppen.

De FIA legde na afloop van de race uit dat het deze 1 uur en 44 minuten wilde inhalen uit eerlijkheid voor de deelnemers. "De racesessie werd niet verlengd, maar hervat voor een periode van 1 uur en 44 minuten die nodig was om de reparaties uit te voeren en ervoor te zorgen dat het circuit veilig is om te racen", viel te lezen in een verklaring. "Die 1 uur en 44 minuten komen overeen met de duur van de race op het moment van de rode vlag, min drie minuten", waarmee gewezen werd naar de tijd die het kostte om een ronde te rijden richting de plek waar het veld tot stilstand gebracht zou worden. "Deze oplossing zorgde voor sportieve eerlijkheid voor de deelnemers, die hun strategieën bepaalden voor een zes uur durende race. Het inkorten van de race zou betekenen dat sommige deelnemers zouden winnen en anderen zouden verliezen."

In dit geval mag Ferrari zich dus de verliezer noemen van dit unieke besluit van de FIA, Porsche juist de winnaar. Maar was de race niet hervat, dan had dat ook weer tot onvrede kunnen leiden bij de teams onder hetzelfde argument als de FIA: zij hadden immers een strategie voor een race van zes uur, die dan zomaar slechts iets meer dan vier uur had geduurd. De echte winnaars van deze race, waren daarom ook de fans.