WEC Spa: Ferrari dient protest in tegen uitslag, maar FIA wijst deze af

Het Ferrari AF Corse-team diende een protest in tegen de beslissingen van de stewards om de race te herstarten vanaf het moment dat de rode vlag viel. Het protest werd ontoelaatbaar verklaard onder de internationale sportcode van de FIA omdat 'een beslissing van de stewards geen onderwerp kan zijn van een protest', aldus het statement waarin de afwijzing wordt bevestigd.

De twee Ferrari 499P Le Mans-Hypercars reden op P1 en P2 toen de rode vlag werd gezwaaid nadat de Cadillac V-Series.R LMDh van Earl Bamber en de WRT BMW M4 GT3 van Sean Gelael hard in de vangrails belandden. De organisatie was twee uur lang bezig met herstelwerkzaamheden aan het circuit en was niet op tijd klaar voor de geplande finishtijd van 19.00 uur. Hierdoor werd besloten om de klok terug te zetten op 1 uur en 44 minuten, de tijd die verloren ging door de rode vlag.

De #12 Porsche 963 van Jota en de #6 Porsche van Penske Motorsport waren vlak voor de onderbreking naar binnen gekomen voor een pitstop, waardoor ze na de herstart onderling om de raceoverwinning vochten. De #50 en #51 Ferrari kwamen als derde en vierde over de finish, omdat ze nog een stop extra moesten maken. Antonello Coletta, Ferrari's baas van de sportscarraces, vertelde na de race aan zusteruitgave Autosport: "Ik begrijp niet wat er is gebeurd. De klok liep door en de beslissing om na zes uur opnieuw te starten kwam voor mij heel onverwacht. Eerlijk gezegd waren we in staat om de race te winnen en ik ben niet blij. Mijn verwachting was dat we misschien een paar ronden konden herstarten om de race uit te rijden, maar niet om 1 uur en 44 minuten volledig opnieuw te rijden."

#51 Ferrari AF Corse 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto door: JEP / Motorsport Images

De beslissing om de 6 uur van Spa te hervatten was op zijn minst ongebruikelijk, al dan niet ongekend in de geschiedenis van het WEC sinds de wedergeboorte in 2012. Toch was het een reglementaire beslissing volgens het boekje van de endurance-klasse. Daarin staat het volgende: "Als de omstandigheden dit vereisen, kunnen de stewards de beslissing nemen om de race te stoppen en/of de vastgestelde racetijd te wijzigen. Dit mag de tijd van de wedstrijd niet overschrijden [wat neerkomt op zes uur]." In een toelichting die de FIA na de race rondstuurde, stond dat de beslissing om de volledige duur van de 6 uur van Spa af te werken sportieve eerlijkheid garandeerde voor de deelnemers, die hun strategieën hadden ingesteld voor een zes uur durende race.