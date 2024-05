De #12 Porsche van Hertz team Jota met achter het stuur Will Stevens en Callum Ilott heeft de eerste overwinning van het Britse sinds de introductie van de Hypercar-klasse behaald. Jota had een voorsprong van 12,363 seconden op de #6 Porsche van Penske bestuurd door Laurens Vanthoor, Andre Lotterer en Kevin Estre, waarmee het wederom een 1-2 is voor het Duitse automerk. In de LMGT3-klasse ging Manthey Racing er met de overwinning vandoor.

Rode vlag speelt cruciale rol overwinning Porsche

De finishvlag van de zesuursrace op Spa-Francorchamps viel twee uur later dan gepland, nadat besloten was om de timer terug te zetten op 1 uur en 44 minuten. Dit was het moment dat een snoeiharde crash plaatsvond op Kemmel Straight tussen de Cadillac LMDh-bolide van Earl Bamber en de WRT BMW GT3 van Sean Gelael. Bamber was in gevecht met de Proton Porsche 963 van Neel Jani, en kwam terecht in het langzamere GT3-verkeer. Terwijl Bamber een inhaalpoging voor de derde plaats waagde, onderschatte de Porsche-coureur de aanwezigheid van Gelael, waardoor beide coureurs haaks de vangrails in gingen. Deze raakten zwaar beschadigd, waardoor de race twee uur lang onderbroken werd. Beide coureurs bleven ongedeerd.

Teams mochten tijdens de onderbreking banden wisselen, maar de #51 Ferrari die op dat moment de leiding had was genoodzaakt om een noodpitstop uit te voeren, waarna hij nogmaals naar binnen moest komen wanneer de groene vlag was gezwaaid. Ilott en Estre hoefden nog maar eenmaal binnen te komen, waardoor beide auto's de race naar de finish konden controleren. Estre was niet in staat om de aanval op de Britse coureur te plaatsen. De Penske kwam een ronde eerder naar binnen dan de Jota, en een gok op vier nieuwe banden mocht niet baten.

Lange tijd leek Ferrari op weg naar de eerste overwinning van het WEC-seizoen, met #51 auto van Alessandro Pier Guidi die op kop ging, gevolgd door de #50 entry van Antonio Fuoco. Laatstgenoemde moest vanaf achteraan starten, nadat de kwalificatietijd door de wedstrijdleiding werd afgenomen wegens ondergewicht. Ondanks de slechte uitgangspositie van de race en een noodpitstop bij de herstart, maakte de Ferrari bestuurd door Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina het podium compleet.

1-2 voor Manthey Racing in LMGT3

In de LMGT3-klasse mochten de coureurs van de #91 Porsche van Manthey Racing plaatsnemen op de hoogste trede van het podium. Het team schreef zelfs een 1-2 op haar naam, aangezien #92 racewagen als tweede over de finish kwam. De leidende Lamborghini Hurucan van Iron Lynx moest voor de laatste ronde van de race naar binnen komen voor brandstof, waardoor Franck Perreira op een haar na zijn eerste overwinning in het endurancekampioenschap misliep.

#91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Foto door: JEP / Motorsport Images

De Iron Dames ploeg mocht vanaf poleposition van start gaan en had een voorsprong van veertig seconden op de nummer twee, maar dit werd tenietgedaan door een safety car periode. De race werd onderbroken nadat de tweede Jota Porsche 963 van Phil Hanson van achteren werd geraakt door de BMW M Hybrid V8 van Rene Rast, waar ook Ahmad Al Harthy in zijn BMW slachtoffer was. Ook hier liepen de vangrails van het Belgische circuit schade op. Het vrouwenteam van Iron Dames leek ook na de herstart de favoriet voor de overwinning, maar een langzame pitstop gooide roet in het eten.