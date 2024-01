Dubbelprogramma voor Rossi: Naast WEC ook GTWCE met BMW

In zijn derde fulltime-seizoen als autocoureur gaat Valentino Rossi een volle agenda krijgen. Het was al bekend dat de wereldberoemde Italiaan voor BMW in het WEC-kampioenschap gaat rijden, maar nu heeft Team WRT ook onthuld dat de MotoGP-legende opnieuw in de GTWCE achter het stuur van een BMW M4 GT3 kruipt. Het is nog niet bekend of Rossi alle GTWCE-races meedoet, maar gezien de twee raceseries geen races in hetzelfde weekend gepland hebben, is er een kans dat de 44-jarige coureur alle races op de grid staat. WRT-teambaas Vincent Vosse zegt in gesprek met Motorsport.com dat dat echter zeer onwaarschijnlijk is. "In theorie zou dat kunnen, maar dat is niet de planning", legt de Belg uit.

Het is geen verrassing dat Rossi naast het WEC nog in een andere klasse racet. Bij het nieuws dat de zevenvoudig MotoGP-kampioen in 2024 in de langeafstandracerij zijn debuut gaat maken verklaarde Vosse al dat de Italiaan naast de volledige WEC-kalender nog meer zou gaan rijden. De Belg voegde snel daad bij het woord nadat duidelijk werd dat Rossi ook aan de prestigieuze 12 uur van Bathurst gaat meedoen. Samen met Rafaelle Marciello en goede bekende Maxime Martin geeft Rossi de BMW M4 GT3 in het weekend van 16 tot en met 18 februari de sporen over het Australische circuit van Mount Panorama. Uiteraard heeft het trio startnummer 46 gekregen, het nummer waarmee Rossi op twee wielen uitgroeide tot een icoon.

De enige GTWCE-race die voor Rossi zo goed als zeker vastligt, is de 24 uur van Spa. De beroemde rijder gaat daar naar alle waarschijnlijkheid met nieuwbakken BMW-fabriekscoureur Marciello aan meedoen. Marciello kwam eind 2023 over van Lamborghini en gaat in het GTWCE-kampioenschap tijdens alle races waarin Rossi meerijdt zijn teamgenoot zijn. Daarmee neemt de Italiaanse coureur afscheid van Martin als teamgenoot in de GTWCE. Samen met Martin boekte Rossi mooie successen, zoals hun eerste overwinning in de klasse.

Naar verluidt zal Rossi naast de 24 uur van Spa nog vier races in het GTWCE zijn racekunsten vertonen. Welke dat zijn, wordt aan het einde van de week bekendgemaakt. Ook maakt WRT dan bekend welke coureurs voor het team in alle andere GT-klassen gaan rijden, waaronder wie in de nieuwe LMGT3-klasse in het WEC achter het stuur van de BMW zitten.