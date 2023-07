Het circuit van Misano is geen onbekend terrein voor Valentino Rossi. Tijdens zijn imposante MotoGP-loopbaan won de Italiaan drie keer op de baan, op een steenworp afstand van zijn woonplaats. Voor de BMW WRT-coureur was er geen mooier scenario denkbaar dan samen met zijn teammaat Maxime Martin de eerste GTWC-zege te boeken op de baan in Emilia-Romagna. Niet alleen was het de eerste zege van Rossi in de GTWC, ook BMW won voor het eerst sinds 2015 weer een race in het sterke kampioenschap.

Het ontbrak Rossi en Martin niet aan geluk. Het duo kwalificeerde zich als derde, maar door problemen bij de concurrentie konden ze naar voren schuiven. BMW WRT-stalgenoten Dries Vanthoor en Charles Weerts leidden de race comfortabel, maar door een mislukte pitstop verloren zij veel tijd. Rossi profiteerde maximaal en hield Audi-coureur Lucas Legeret moeiteloos achter zich. Nadat de 44-jarige Italiaan over de finish reed, brak er een feest los onder de aanwezige fans. De bekende gele fakkels werden afgestoken en in de verre omgeving van het circuit werd er gejuich van de fans gehoord.

Rossi: Nu doorzetten

De uitzinnige Rossi is erg blij met zijn eerste GTWC-zege. "Het kon niet beter! Om precies hier in Misano mijn eerste overwinning te vieren is erg bijzonder. Ik had al in de 'Road to Le Mans' gewonnen, maar om op dit niveau in deze klasse te winnen is compleet anders. Ik rij nu anderhalf jaar in deze klasse en het was zwaar om tegen deze coureurs van hoog niveau te rijden. Nu heb ik de top bereikt. De sfeer was fantastisch en ik geniet hier enorm van. We willen dit graag doorzetten."

De wereldberoemde coureur stopte na 2021 met het racen op twee wielen en maakte de overstap naar de GT's. Na een moeilijk debuutseizoen staat de teller dit jaar op twee zeges. Ook in het kampioenschap deed de Italiaan goede zaken, samen met zijn teamgenoot Maxime Martin staat Rossi tweede.