De zevenvoudig MotoGP-kampioen is een van de BMW-fabriekscoureurs die volgend jaar in een BMW M4 GT3 zal stappen namens het Belgische WRT. Zij zullen BMW vertegenwoordigen in de LMGT3-klasse van het WEC. Voor Valentino Rossi volgt deze overstap naar het WEC na twee seizoenen met WRT in de GT World Challenge Europe. Hij kroop in zijn eerste seizoen nog achter het stuur van een Audi R8 LMS GT3 Evo, maar was dit jaar al in de BMW M4 GT3 te vinden. Voor Rossi komt er met deze overstap een droom uit, aangezien hij als onderdeel van het kampioenschap meedoet aan de 24 uur van Le Mans. Die droom sprak hij duidelijk uit bij de Road to Le Mans-race waar hij dit jaar aan deelnam.

"Ik ben erg enthousiast om deel te nemen aan het WEC", zeg Rossi. "Het is voor mij de volgende stap om deel te nemen aan een wereldkampioenschap, om niet alleen in Europa maar weer over de hele wereld te racen. Ik ben al bekend met deze auto, maar het format met drie coureurs van drie verschillende categorieën zal nieuw zijn voor mij. Ik denk dat we ons over het geheel genomen in een erg goed positie bevinden."

De overstap gaat wel gepaard met een stapje terug op de licentieladder van de FIA. De 44-jarige Italiaan is van een gouden status naar een zilveren gegaan. Dat maakte de overstap wel weer makkelijker, aangezien er in de nieuwe LMGT3-klasse maar één pro, platinum of gouden coureur mag rijden. Er moet ten minste één bronzen rijder bij zo'n team zitten en de derde rijder is dan normaliter een zilveren coureur. In de andere WRT-auto zal in ieder geval Augusto Farfus - een platinumcoureur - achter het stuur kruipen, maar de volledige line-up is nog niet bekend.

Rossi pakte dit jaar de zege in race twee van de Road to Le Mans-race in de GT3-klasse. De Italiaan reed samen met Jerome Policand, wat een opmerkelijk duo was omdat Policand de baas is van Auto Sport Promotion Mercedes, een van de concurrenten in de GTWCE. In dat kampioenschap pakte Rossi dit jaar ook nog zijn eerste zege, toen met teamgenoot Maxime Martin in Misano.