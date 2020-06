Brown wil Norris en Ricciardo met wildcard in Bathurst laten racen

Vanaf 2021 vormen Ricciardo en Norris het rijdersduo van McLaren en beide coureurs hebben enige binding met de Australische Supercars. Ricciardo testte in 2019 al eens met een Supercar op Calder Park in Australië, terwijl Norris in de afgelopen drie weken meeracete in de Supercars All Stars Eseries. De Brit won daarbij een van de wedstrijden en gaf na afloop toe dat hij interesse heeft om in de toekomst een echte Supercars-race af te werken. Zijn baas bij McLaren, Zak Brown, is als mede-eigenaar van Walkinshaw Andretti United betrokken bij de Australische klasse en mocht hij een mogelijkheid zien, dan zou hij Norris en Ricciardo graag de kans bieden om mee te doen aan de Bathurst 1000.

“Ik denk dat ze het allebei heel graag zouden willen”, zei Brown bij Supercars Sidetracked. Belangrijk is daarbij wel dat deelname binnen het schema van de coureurs past. “Ik denk dat men nu wel weet dat ik iets anders in elkaar zit dan de meeste teambazen in de F1. Ik zie graag dat onze coureurs een poging wagen op Daytona of Le Mans, dingen van dien aard. Ik denk dat het gewoon neerkomt op het schema en of ze dit in het schema kunnen passen.”

Als Norris en Ricciardo mee willen doen aan de Bathurst 1000, dan zullen ze daarvoor een wildcard moeten krijgen van de organisatie. Voor die tijd krijgen de coureurs de kans om de Supercar uit de collectie van Brown, de Holden VE Commodore waarin Garth Tander en Nick Percat de Bathurst 1000 in 2011 wonnen, uit te proberen. “Ik zou heel graag zien dat ze daar meedoen. Laten we afwachten. Natuurlijk krijgen ze de kans om in mijn Holden te stappen.” Er zijn volgens Brown wel een aantal obstakels te overwinnen voordat het zover komt. Zo vallen de Grand Prix van Japan van de F1 en de Bathurst 1000 traditioneel in hetzelfde weekend.

Mochten de seinen op groen gaan voor Ricciardo en Norris om deel te nemen aan de Bathurst 1000, dan zijn zij niet het eerste koppel van buiten de Supercars dat meedoet aan de befaamde race. Afgelopen jaar zette Walkinshaw Andretti United met een wildcard IndyCar-coureurs Alexander Rossi en James Hinchcliffe in.