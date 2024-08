Wat de Super Formula-kwalificatie volgens De Vries anders maakt

De kwalificatie op Motegi was van korte duur voor debutant Nyck de Vries. Hij strandde in Q1 al en kreeg dus niet de kans om deel te nemen aan Q2 en voor de pole te gaan. In plaats daarvan zal de 29-jarige Nederlander van de achttiende plaats moeten beginnen. "Door de veel hogere baantemperaturen dan in de vrije training was het behoorlijk lastig en over het algemeen hadden we moeite met de remmen", legt De Vries uit. "Beide auto's schoten in de vrije training in bocht 11 van de baan door een verremming. Dit circuit draait volledig om vertrouwen en performance in de remmen."

De Vries stelt tevreden te zijn met zijn eigen toewijding tijdens die ronde, maar de auto werkte niet helemaal mee. "In bocht 1 blokkeerde ik al mijn voorwiel en ging ik wijd. Ik had in bocht 5 een enorme verremming aan de achterkant... Ik kon niet echt de juiste balans vinden, wat een gevolg was van andere fundamentele beperkingen", verklaart de Formule E-kampioen, zonder al te veel in te gaan op die beperkingen. "Ik kon niet de rondetijd uit de auto halen, wat helaas geleid heeft tot fouten van mijn kant."

Over de auto zelf is De Vries wel te spreken. Qua performance vallen de Super Formula-bolides tussen de Formule 1 en Formule 2 in - twee kampioenschappen waar de Friese coureur ervaring mee heeft. "De auto is heel gaaf", zegt De Vries. "Het deed mee een beetje aan de Formule Renault 3.5 denken, maar dan met stuurbekrachtiging. De banden zijn heel anders dan wat ik gewend ben van de Pirelli's en Michelins. Het is allemaal nieuw voor mij." Voor hem was het vooral wennen dat er in Super Formula maar één echte pushronde gedaan wordt, in plaats van meerdere pushronden met koelronden tussendoor. "Maar het is een goede ervaring geweest. In de kwalificatie komt het neer op één kans. Je moet genoegen nemen met iets wat onder de limiet zit, of er gewoon voor gaan! Fouten worden meer afgestraft. Ik zou zeggen dat mijn ronde zeker niet goed was, het was niet representatief. Maar we waren ook niet sterk genoeg voor de top-tien."

Volgende keer beter

De Vries benadrukt dat het een 'rommelige' ronde was, maar besloot ook om niet zomaar genoegen te nemen met een twaalfde plek. "Ik besloot het te proberen en heb daar de prijs voor betaald! Maar het is niet nodig om boos of teleurgesteld te zijn. Ik wist dat het ontzettend lastig zou worden. Dit team heeft dit seizoen hoe dan ook al moeite in de kwalificaties. Toen ik terugkeerde bij het team, zei ik: 'Laten we vanavond een verslag maken en alles doornemen.' En niet alleen bespreken, maar het ook echt op papier zetten en proberen uit te zoeken wat we kunnen verbeteren. Anders zit er niet genoeg proces achter."

Voor De Vries belooft de race op Motegi dus een uitdaging te worden. Gevraagd of dit vooral een leerweekend wordt voor de double-header op Fuji - tevens zijn laatste twee races van het Super Formula-seizoen - antwoordt hij: "We doen altijd ons best. Ik zie het niet zo [als een leerweekend] maar in theorie is dat het nu wel geworden. Ik wil hiervan leren en zien of we onze beperkingen begrijpen zodat we het de volgende keer beter kunnen doen. Mijn ronde was verre van goed, maar ik legde me toe op het pushen met de verwachtingen dat de auto beter zou zijn."