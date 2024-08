Hoe Nyck de Vries direct goede indruk maakt in Super Formula

Nyck de Vries reed al in de Formule 2, Formule E en Formule 1, maar begint dit weekend aan een nieuw - tijdelijk - avontuur in het Japanse Super Formula-kampioenschap. De 29-jarige Fries zal namens Team Impul debuteren op het circuit van Motegi, waarna hij in oktober de double-header op Fuji afwerkt. Nog voordat hij maar één meter heeft gereden, is teambaas Kazuki Hoshino zeer onder de indruk van de mentaliteit van De Vries. "Wauw, ik ben verrast!", zegt Hoshino. "Ik denk dat jonge coureurs van hem moeten leren. Voordat hij hier kwam, had hij al een duidelijke lijst gemaakt van dingen die hij kon doen om zich voor te bereiden. Voordat hij ons [fysiek] ontmoette, stelde hij voor om een online vergadering met mij en zijn engineer te doen. Hij vroeg naar de auto, het circuit, de banden..."

"Zelfs degenen die de top hebben bereikt, laten dat soort voorbereidingen achterwege", vervolgt de teambaas. "Ik vind het geweldig dat hij het zo serieus neemt. Niemand doet het lukraak, maar de manier waarop je je voorbereidt, verschilt van persoon tot persoon. Hij stelt de hele tijd een spervuur aan vragen om er zeker van te zijn dat hij niets niet weet en zijn voorbereiding vooraf is verbazingwekkend." Hoshino is daarom ook blij en enthousiast dat De Vries drie races namens zijn team rijdt. "Ik kijk veel naar overzeese races en Nyck is een ster. Ik ben vereerd dat hij deel uitmaakt van het team."

Zaterdagochtend Nederlandse tijd zal de kwalificatie voor ronde 5 van de Super Formula op Motegi beginnen, zondag staat De Vries dan aan de start van zijn eerste race in het Japanse kampioenschap. Hoshino, zelf een ervaren coureur, heeft hoge verwachtingen van De Vries bij zijn debuut. "Zijn track record spreekt voor zichzelf, dus er valt niet veel meer te zeggen", stelt de Japanner. "Zolang de auto het blijft doen, dan zal hij [een goed] resultaat behalen. Ik wil hem dus van een goede auto voorzien, zodat we dat niet in de weg zitten." Na de drie races in Super Formula zal De Vries plaats moeten maken voor Hibiki Taira. De Vries heeft dan zelf verplichtingen in het World Endurance Championship, waar hij in de Hypercars het team van Toyota vertegenwoordigt.